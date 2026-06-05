Nueva derecha avanza en América Latina: Perú y Colombia podrían profundizar el retroceso de la izquierda

La izquierda latinoamericana atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos años. Las elecciones presidenciales de Perú y Colombia podrían profundizar el avance de la derecha en la región, una tendencia que ya se ha reflejado en varios países durante el último año.Si Keiko Fujimori gana la segunda vuelta presidencial peruana del próximo 7 de junio y Abelardo De la Espriella se impone en Colombia el 21 de junio, el mapa político regional se inclinaría aún más hacia posiciones conservadoras.En apenas 14 meses, la izquierda perdió el poder en Costa Rica, Honduras, Chile, Bolivia y Ecuador. En muchos casos, los votantes respaldaron propuestas centradas en la lucha contra la inseguridad, la reducción del tamaño del Estado y la reactivación económica.Detrás de este fenómeno aparecen referentes políticos que han marcado el debate regional. El modelo de seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, las reformas económicas de Javier Milei en Argentina y las políticas migratorias defendidas por Donald Trump continúan influyendo en numerosos líderes conservadores.