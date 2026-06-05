Ordenan depósito domiciliario y prohibición de salida del país a Zenia Vásquez

Imputan cargos por enriquecimiento injustificado contra Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría General de la República. La decisión fue tomada durante una serie de audiencias de control de garantías celebrada este viernes 5 de junio en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.

Las audiencias comenzaron a las 4 de la tarde y terminaron alrededor de las 7 de la noche. Se legalizó la aprehensión de Vásquez, realizada por agentes de la Policía Nacional la tarde de este jueves. También se decretaron medidas cautelares de reporte periódico los lunes y viernes, prohibición de salida del país y depósito domiciliario (comúnmente conocido como casa por cárcel).

“La juez ha fallado en derecho en relación a los riesgos procesales que hay en este momento. Se ha establecido que no hay riesgo de fuga, tampoco hay riesgo de destrucción de prueba y que la retención domiciliaria con reporte lunes y viernes es suficiente para mantener arraigada nuestra representada al presente proceso”, manifestó el abogado defensor Abdiel Sánchez a la salida de la audiencia.

Un informe de la Contraloría señala un enriquecimiento de 771,137 dólares a favor de la exsecretaria durante su tiempo trabajando en la institución. El abogado defensor señala que se trata de la compra de una casa.

“Si usted compra una casa, en este caso la señora debidamente justificada, usted compra una casa de 732 mil y usted abona 450 mil dólares... ¿que ha hecho la Contraloría? Ha sumado 732 mil más 450 mil dólares, eso da un millón y sencillo. Ahí es donde está la situación. Están hablando en redes sociales de 731 mil dólares. Y si usted suma el monto de la casa más el abono que hace, con esa resta casualmente están los 700.000 dólares. Y eso se le explicó a la juez de garantías en la tarde de hoy”, argumentó el abogado defensor.

Ahora, se abre un período de seis meses de investigación tanto para la fiscalía como la defensa. “Tenemos seis meses para establecer indebida forma de que no esté representado. No ha habido ningún enriquecimiento ilícito”, aseguró Sánchez.

Por su parte, la fiscal Adela Herrera, también se dirigió a los medios de comunicación. “Este enriquecimiento fue por alrededor de 777 mil dólares. Se solicitó por parte del Ministerio Público detención provisional. Sin embargo, pues la determinó una de las medidas más rigurosas que es el depósito domiciliario,” apuntó la fiscal.