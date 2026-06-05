Reino Unido y Panamá fortalecen sus lazos durante la celebración del cumpleaños de Carlos III

Finalizado el atardecer y entradas las 7:00 pm, el embajador Houston quiso dar el pistoletazo de salida de una celebración que en el Reino Unido se conmemora en el segundo sábado del mes de junio para aprovechar las condiciones propias del verano. De este modo, se sigue con una tradición de la Corona británica la cual se remonta a más de 260 años y que se caracteriza por diversos actos públicos tales como la famosa parada militar ‘Trooping the Colour’, en la que se pueden ver acrobacias militares que alumbran el cielo de Londres con los colores de la bandera del Reino Unido: azul, rojo y blanco. Otra curiosidad que cabe mencionar es que el Rey Carlos III celebra su cumpleaños dos veces, siendo la segunda su fecha oficial de nacimiento, el 14 de noviembre.

Los cócteles y las boquitas planearon el terreno para la celebración generando así un ambiente distendido entre los presentes quienes disfrutaron de platillos - como el famoso plato emblema de la gastronomía británica ‘fish and chips’ (pescado con patatas, en inglés) – los cuales fueron maridados con diferentes cócteles frutales y refrescantes. Los asistentes también tenían la opción de realizar un brindis por el cumpleaños del rey Carlos III con copas de vino tinto y blanco así como con los gintonics. Dicho ambiente fue complementado con música de diversos artistas británicos de renombre como The Rolling Stones, Coldplay, Pink Floyd y Robbie Williams, entre otros.

Entre los invitados estaban personalidades prominentes de la política, la diplomacia, la cultura y el activismo como la Directora General de la Autoridad Nacional de Descentralización Roxana Méndez, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia María Teresa Chen Stanziola y las magistradas Gisela Agurto y Maribel Cornejo, el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, la ministra de Cultura Maruja Herrera, la embajadora de la Unión Europea Isabela Mateusz, el embajador de España en Panamá Guzmán Palacios, el diputado por el Movimiento Otro Camino José Pérez-Barboni, la directora del Museo del Canal Interoceánico Ana Elizabeth González y el presidente de la Fundación Iguales Iván Chanis, entre otros.

El reloj marcaba las 5:30 pm del jueves 4 de junio cuando poco a poco un salón del hotel Sofitel de Casco Viejo iba acogiendo a las personalidades sociales y políticas del país invitadas a celebrar el septuagésimo octavo cumpleaños del Rey Carlos III de Inglaterra en el contexto de una recepción organizada por la Embajada del Reino Unido en Panamá. Mientras iban avanzando los minutos, el espacio designado para la celebración se iba estrechando mientras llegaban las decenas de asistentes hacia la alfombra azul, siendo recibidos con un apretón de manos por parte del embajador británico Greg Houston así como de la jefa adjunta de la misión diplomática Katharine Felton.

Una historia compartida por décadas

Ya con el ambiente ameno una vez establecido, Houston no quiso dejar pasar la ocasión para poner en valor los lazos diplomáticos que unen a Panamá y que se caracterizan con intercambios en materia de comercio y educación, así como de la promoción activa de los valores democráticos y los derechos humanos.

El alto representante de la diplomacia británica en Panamá mencionó especialmente la llegada histórica de la Reina Isabel II al país el 29 de noviembre de 1953 - seis meses después de aceptar el mando de la Corona británica – en un contexto en el que el país apenas cumplía 50 años de convertirse en una república independiente. También recordó la visita en noviembre de 2025 de la duquesa de Edimburgo Sophie Rhys-Jones al país, quien en su momento tuvo la oportunidad reunirse con organizaciones y líderes vinculados a los derechos humanos y la acción climática así como de conversar con Cheveners panameños – tal como se conoce a los recipientes de las becas Chevening del gobierno británico - sobre sus experiencias y el impacto del programa en sus vidas.

Así mismo, Houston mencionó la historia de tres personas que conoció en su andadura como embajador en Panamá que marcaron su labor y que, a su juicio, ilustran con sus vivencias los lazos existentes entre Panamá y el Reino Unido.

La primera fue la de Cornelio, un productor agrícola de Cerro Punta, en la provincia de Chiriquí, quien enfrentó los efectos globales de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre su actividad productiva al experimentar el encarecimiento de los fertilizantes con los que trabaja mientras cosecha tomates. Según el diplomático, este caso evidencia la importancia de la cooperación internacional puesta en práctica en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Houston, en este sentido, subrayó que su país trabaja de la mano con Panamá, quien actualmente es país miembro, en la defensa del derecho internacional.

También destacó el caso de Emily. una empresaria británica radicada en Boquete, que lidera un proyecto de producción de miel junto a mujeres de la comarca Ngäbe Buglé, una iniciativa que pone de relieve el potencial de la biodiversidad y la bioeconomía como motores de desarrollo sostenible. La tercera historia fue la de Gary Stempel, británico-panameño vinculado al fútbol nacional, cuya trayectoria demuestra cómo el deporte puede servir de puente entre comunidades y naciones y, especialmente, como el fútbol puede ser una vía para brindar oportunidades a los jóvenes que viven dentro de comunidades vulnerables.

Houston - quien asumió el cargo en junio de 2025 – consideró ante los presentes que uno de sus privilegios como embajador es entablar conversaciones que refuerzan las relaciones interpersonales que a su vez son la base de unas relaciones internacionales cordiales entre un país y otro. En el transcurso de esos diálogos, se dio cuenta de esas conexiones inesperadas que ilustran los lazos compartidos entre Londres y Panamá.

“Pueden ser historias de conexiones inesperadas: una persona que estudió en la Universidad de Glasgow, una persona que tiene un primo en Cardiff o alguien que había conocido a la gran bailarina británica Margot Fonteyn en una panadería, sí, en una panadería en Covent Garden. Y ella, Margot Fonteyn, es una inspiración. Ella dijo una vez que el arte, como la vida, se construye a través de las conexiones humanas. Y creo que ese es un poco el espíritu de esta velada esta noche: las conexiones. Y hablando de conexiones, hay que decirlo: en unos días Panamá e Inglaterra volverán a encontrarse en la cancha. Y algunos de ustedes me lo han recordado”, dijo, realizando esta última referencia futbolística entre risas.

Seguidamente, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Carlos Guevara-Mann realizó un repaso a los vínculos históricos, los cuales se remontan a muchos siglos. Por ejemplo, en el año 1823 el primer cónsul británico fue designado en Panamá siendo este el escocés Malcolm McGregor, quien falleció en el ejercicio de sus funciones en el país.

“A lo largo de 200 años, la relación entre el Reino Unido y Panamá ha sido fructífera, alentadora y estimulante”, destacó Guevara Mann.

Otro personaje recordado por el vicecanciller ha sido el consul británico Sir Claude Mallet, quien también fungió como representante diplomático británico en Panamá. “Mallet logró forjar amistades sinceras en nuestro país al punto que todavía es recordado en el nombre que ostenta la residencia de la Embajada Británica conocida como Mallet Lodge. Su señora panameña, Matilde de Obarrio, inspirada en las acciones de su esposo y otras motivaciones que tuvo en su camino, fue fundadora de la Cruz Roja Panameña”, apuntó Guevara Mann ante los presentes.

Tanto Houston como Guevara Mann no dejaron pasar la ocasión de recordar que el Reino Unido también forma parte de la conmemoración histórica del Congreso Anfictiónico, ya que el Reino Unido fue estado observador de ese cónclave convocado por el libertador de América Latina Simón Bolívar en 1826, el cual significó un hito del multilateralismo y un punto de unión de las naciones americanas recientemente independizadas.

Con un brindis en honor al Rey Carlos III, se fueron desvelando más sorpresas entre ellas una camiseta de fútbol en la que se integran los emblemas de las selecciones de fútbol de Panamá, Inglaterra y Escocia confeccionada por Mott.Project, una marca de ropa que apuesta por la moda sostenible. Un proyecto encabezado por la diseñadora Andrea Rebolledo.