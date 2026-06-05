Reino Unido y Panamá fortalecen sus lazos durante la celebración del cumpleaños de Carlos III

El reloj marcaba las 5:30 pm del jueves 4 de junio cuando poco a poco un salón del hotel Sofitel de Casco Viejo iba acogiendo a las personalidades sociales y políticas del país invitadas a celebrar el septuagésimo octavo cumpleaños del Rey Carlos III de Inglaterra en el contexto de una recepción organizada por la Embajada del Reino Unido en Panamá. Mientras iban avanzando los minutos, el espacio designado para la celebración se iba estrechando mientras llegaban las decenas de asistentes hacia la alfombra azul, siendo recibidos con un apretón de manos por parte del embajador británico Greg Houston así como de la jefa adjunta de la misión diplomática Katharine Felton.Entre los invitados estaban personalidades prominentes de la política, la diplomacia, la cultura y el activismo como la Directora General de la Autoridad Nacional de Descentralización Roxana Méndez, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia María Teresa Chen Stanziola y las magistradas Gisela Agurto y Maribel Cornejo, el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, la ministra de Cultura Maruja Herrera, la embajadora de la Unión Europea Isabela Mateusz, el embajador de España en Panamá Guzmán Palacios, el diputado por el Movimiento Otro Camino José Pérez-Barboni, la directora del Museo del Canal Interoceánico Ana Elizabeth González y el presidente de la Fundación Iguales Iván Chanis, entre otros.Los cócteles y las boquitas planearon el terreno para la celebración generando así un ambiente distendido entre los presentes quienes disfrutaron de platillos - como el famoso plato emblema de la gastronomía británica ‘fish and chips’ (pescado con patatas, en inglés) – los cuales fueron maridados con diferentes cócteles frutales y refrescantes. Los asistentes también tenían la opción de realizar un brindis por el cumpleaños del rey Carlos III con copas de vino tinto y blanco así como con los gintonics. Dicho ambiente fue complementado con música de diversos artistas británicos de renombre como The Rolling Stones, Coldplay, Pink Floyd y Robbie Williams, entre otros.Finalizado el atardecer y entradas las 7:00 pm, el embajador Houston quiso dar el pistoletazo de salida de una celebración que en el Reino Unido se conmemora en el segundo sábado del mes de junio para aprovechar las condiciones propias del verano. De este modo, se sigue con una tradición de la Corona británica la cual se remonta a más de 260 años y que se caracteriza por diversos actos públicos tales como la famosa parada militar ‘Trooping the Colour’, en la que se pueden ver acrobacias militares que alumbran el cielo de Londres con los colores de la bandera del Reino Unido: azul, rojo y blanco. Otra curiosidad que cabe mencionar es que el Rey Carlos III celebra su cumpleaños dos veces, siendo la segunda su fecha oficial de nacimiento, el 14 de noviembre.