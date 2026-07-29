Turismo en Panamá crece 17.4% en 2026 y genera impacto económico de $159 millones

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) presentó el balance del segundo trimestre de 2026, revelando un crecimiento histórico en la llegada de visitantes internacionales.

Según datos de la ATP, Panamá recibió 1,755,998 visitantes internacionales entre enero y junio de 2026, lo que representa un incremento del 17.4 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Turismo de reuniones

Según la ATP, el turismo de eventos continúa siendo uno de los principales impulsores de la economía nacional.

En el primer semestre, por ejemplo, Panamá fue sede de 74 eventos internacionales, que reunieron a más de 113,937 participantes, generaron la ocupación de 47,854 cuartos de hotel y dejaron un impacto económico estimado en $91.5 millones.

Las proyecciones para el cierre de 2026 para ma ATP son aún más alentadoras: 110 eventos confirmados, con la llegada de 149,636 visitantes y un impacto económico superior a $159 millones.

Estrategia y alianzas

La administradora general de la ATP, Gloria De León Zubieta, destacó que Panamá promueve su oferta turística con campañas de microtargeting, dirigidas a viajeros con mayor intención de visitar el país.

Entre enero y junio, detalló, esta estrategia se reforzó con 10 alianzas internacionales con aerolíneas y plataformas, como Aeroméxico, Air Europa, Condor, Copa Airlines, WestJet/Sunwing, Despegar, eDreams, Expedia, Hotelbeds y Royal Caribbean.

De León mencionó que estas acciones generaron más de 150 mil turistas adicionales y un impacto económico superior a $375 millones.

Hoteles

El sector hotelero también refleja el auge turístico: la ocupación alcanzó el 67.6 %, un aumento del 14 % frente al mismo período de 2025.

Asimismo, el programa Panama Stopover registró más de 123 mil visitantes, con un crecimiento del 38 %, mientras que la Sala Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen recibió a más de 70 mil viajeros, convirtiéndose en una vitrina que invita a extender la estadía en el país.

De León Zubieta subrayó que el turismo es una herramienta estratégica para el desarrollo económico y social del país.

“Detrás de cada visitante hay una habitación de hotel ocupada, una mesa en un restaurante, un guía turístico compartiendo nuestra historia y una comunidad que se beneficia del turismo. Nuestro compromiso es seguir construyendo un turismo que genere oportunidades y proyecte lo mejor de Panamá al mundo”, comentó la administradora de la ATP.