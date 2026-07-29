Gobierno aprueba proyecto de presupuesto por $35,111 millones para 2027

El <a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete</a> aprobó el proyecto de <b>Ley del Presupuesto General del Estado</b> <b>para la vigencia fiscal 2027</b> por un monto de <b>$35,111.75 millones</b>. La cifra representa un incremento de <b>$210.9 millones (0.6%)</b> en comparación con el presupuesto del año en curso. La propuesta, que será presentada ante la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a> para su discusión, contempla una meta de déficit fiscal de<b> 2.97%</b> del Producto Interno Bruto (PIB), en cumplimiento con la <b>Ley de Responsabilidad Social Fiscal</b>.El marco macroeconómico utilizado por el <a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a> estima un crecimiento de la economía panameña de <b>4% para 2027</b>, proyección que coincide con los análisis de organismos locales e internacionales.La estructura del presupuesto proyecta una variación en la distribución entre funcionamiento e inversión. El gasto de funcionamiento abarcará <b>$22,547 millones</b>, equivalente al <b>64.2%</b> del total, mientras que el presupuesto de <b>inversión</b> ascenderá a<b> $12,564</b> millones, un<b> 35.8% </b>del monto global. Esto refleja una diferencia respecto a la distribución registrada en 2025, cuando el gasto corriente representó el<b> 79%</b> y la inversión se ubicó cercana al <b>29%</b>.Dentro del rubro de inversiones, el Ejecutivo destinó <b>$7,065 millones</b> a la obra pública e infraestructura física, cifra que supera el<b> 7% </b>del PIB estimado. El monto restante de la partida de inversión, correspondiente a <b>$5,499 millones</b> (43%), se mantendrá como inversión financiera concentrada principalmente en la banca estatal y en los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS).El ministro de Economía y Finanzas, <a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a>, explicó que la tasa de crecimiento del presupuesto (0.6%) se mantiene por debajo de la inflación y del crecimiento estimado de la economía. Culminada la conferencia de prensa, el proyecto será presentado por Chapman la tarde de este<b> miércoles 29 de julio</b> ante el pleno legislativo para su posterior primer debate en la Comisión de Presupuesto.