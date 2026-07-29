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Proyecto de ley

Gobierno aprueba proyecto de presupuesto por $35,111 millones para 2027

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó en conferencia de prensa las cifras del proyecto presupuestario para 2027.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó en conferencia de prensa las cifras del proyecto presupuestario para 2027. Cedida | Presidencia de la República
Por
Mileika Lasso
  • 29/07/2026 17:47
El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el presupuesto general de 2027 por $35,111.75 millones, con un déficit proyectado de 2.97% del PIB

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El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 por un monto de $35,111.75 millones. La cifra representa un incremento de $210.9 millones (0.6%) en comparación con el presupuesto del año en curso. La propuesta, que será presentada ante la Asamblea Nacional para su discusión, contempla una meta de déficit fiscal de 2.97% del Producto Interno Bruto (PIB), en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

El marco macroeconómico utilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un crecimiento de la economía panameña de 4% para 2027, proyección que coincide con los análisis de organismos locales e internacionales.

La estructura del presupuesto proyecta una variación en la distribución entre funcionamiento e inversión. El gasto de funcionamiento abarcará $22,547 millones, equivalente al 64.2% del total, mientras que el presupuesto de inversión ascenderá a $12,564 millones, un 35.8% del monto global. Esto refleja una diferencia respecto a la distribución registrada en 2025, cuando el gasto corriente representó el 79% y la inversión se ubicó cercana al 29%.

Dentro del rubro de inversiones, el Ejecutivo destinó $7,065 millones a la obra pública e infraestructura física, cifra que supera el 7% del PIB estimado. El monto restante de la partida de inversión, correspondiente a $5,499 millones (43%), se mantendrá como inversión financiera concentrada principalmente en la banca estatal y en los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS).

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la tasa de crecimiento del presupuesto (0.6%) se mantiene por debajo de la inflación y del crecimiento estimado de la economía.

Culminada la conferencia de prensa, el proyecto será presentado por Chapman la tarde de este miércoles 29 de julio ante el pleno legislativo para su posterior primer debate en la Comisión de Presupuesto.

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