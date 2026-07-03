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Economía

Chapman: MEF ultima los detalles del Presupuesto 2027

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 03/07/2026 11:56
El Ministerio de Economía y Finanzas avanza en los detalles del proyecto fiscal sin adelantar cifras, mientras el presupuesto vigente de 2026 se mantiene en $34,901 millones

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra en la fase final de la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027. “Está llegando su final (la elaboración del presupuesto 2027)”, afirmó el titular de la cartera, Felipe Chapman, este 1 de julio.

El ministro indicó que la Dirección Nacional de Presupuesto presentará prontamente—tan pronto como la próxima semana—un documento acordado con las distintas instituciones del Estado. Tras la evaluación y aprobación interna del MEF, el proyecto se remitirá al Presidente de la República y al Consejo de Gabinete.

La Dirección de Presupuesto de la Nación (Diprena) del MEF es la institución encargada de dirigir, programar y evaluar la administración presupuestaria del Estado.

”Una vez que allí se tengan esas virtudes y se apruebe, se presenta al Pleno de la Asamblea Nacional y de allí pasa a la Comisión de Presupuesto para eventualmente seguir su curso legislativo”, detalló Chapman, quien no mencionó cifras para el nuevo ejercicio fiscal.

Como referencia, el Presupuesto General del Estado de Panamá para la vigencia fiscal 2026 fue aprobado en $34,901 millones. Este monto, sancionado como Ley y detallado en resoluciones de Gabinete, incluye un programa de inversiones de $11,188 millones con prioridad en los sectores de salud, educación y desarrollo agropecuario.

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