Panamá nombra embajador en Guyana previo a apertura de embajada

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, tomó juramento oficial a Ernesto Méndez Chiari como nuevo embajador de la República de Panamá ante la República Cooperativa de Guyana. El acto oficial marca un paso definitivo previo a la apertura física de la embajada panameña en territorio guyanés.

La designación de Méndez Chiari responde a una estrategia de reactivación de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El plan gubernamental busca profundizar los nexos diplomáticos y estructurar acuerdos de cooperación en materias clave como atracción de inversiones, intercambio comercial y seguridad regional.

Con la próxima entrada en funcionamiento de la sede física en Georgetown, la diplomacia panameña busca consolidar un punto de enlace directo en una de las economías de mayor expansión en la región caribeña y sudamericana. La agenda oficial priorizará la identificación de oportunidades de negocios para el sector privado y el fortalecimiento de la colaboración en materia de seguridad compartida.