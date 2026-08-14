Juez mantiene detención provisional de Bernardo “Nando” Meneses

El juez de garantías Mike Zúñiga Rodríguez mantuvo la detención provisional de Bernardo “Nando” Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), quien enfrenta una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos peculado doloso agravado.

La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que el juez consideró que la detención provisional de Meneses sigue siendo necesaria y proporcional.

Según explicó Zúñiga, la defensa no presentó nuevos elementos que permitieran desvincular al exfuncionario de los hechos que sustenta el Ministerio Público. El juez también señaló que permanece el riesgo procesal previsto en el numeral 3 del artículo 227 del Código Procesal Penal, debido a la naturaleza de los hechos investigados y a la cantidad de delitos imputados.

Entre los delitos atribuidos a Meneses figuran, según el Ministerio Público, corrupción de servidores públicos y peculado doloso, relacionados con el manejo de fondos del IFARHU.

El proceso investiga la concesión de préstamos, becas y créditos educativos con recursos estatales. Durante la audiencia, el juez indicó que algunos beneficios pudieron otorgarse sin las medidas necesarias para garantizar, en el caso de los créditos, que los fondos cumplieran con su finalidad de apoyar los estudios.

Zúñiga sostuvo que estas actuaciones pudieron ocasionar una afectación al Estado, situación que forma parte de la investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción.

En representación del Ministerio Público participó la fiscal Azucena Aizpurúa. Meneses estuvo asistido por su abogado particular, Omar Jaén.

La defensa anunció un recurso de apelación contra la decisión. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial quedó programada para el 2 de septiembre, a las 8:30 a. m., en el edificio Plaza Fortuna.

La investigación se originó a partir de una auditoría forense realizada por la Contraloría General de la República.