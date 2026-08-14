Las noticias más relevantes de Panamá y el mundo este 14 de agosto

La jornada informativa de este viernes 14 de agosto estuvo marcada por cambios en instituciones públicas, decisiones judiciales, movimientos en el sector bancario y acontecimientos internacionales que mantienen la atención en Panamá y el mundo.

-La viceministra académica de Educación, Agnes De León de Cotes, presentó su renuncia al cargo. Su salida se conoce luego de la reciente partida de la exministra de Educación, Lucy Molinar, y profundiza los cambios en la cúpula del Ministerio de Educación (Meduca).

-La Contraloría General de la República, anunció la designación de Magali Martínez Méndez como nueva secretaria de la institución. El nombramiento se produce tras la salida de Ventura Vega, quien asumirá como ministro de Educación.

-Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la detención provisional de un hombre de 63 años, imputado por la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de trata de personas. El ciudadano está vinculado a una red clandestina que presuntamente reclutaba panameños para combatir en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

-BAC Panamá anunció su incorporación voluntaria al proceso penal relacionado con la Operación Pandora. El banco informó que tomó la decisión para aportar directamente a las autoridades información sobre la trazabilidad y documentación de sus operaciones.

-Estados Unidos continúa profundizando su presencia política y militar en América Latina, mediante acuerdos de seguridad, operaciones contra el narcotráfico y advertencias de intervención. Estas acciones han generado distintas reacciones entre los gobiernos de la región.