BAC se incorpora al proceso penal de Operación Pandora

El banco BAC Panamá se incorpora al proceso penal de la Operación Pandora.

A través de un comunicado oficial, la entidad bancaria anunció que toma la decisión por iniciativa propia para aportar directamente a las autoridades la trazabilidad y documentación de sus operaciones.

“BAC Panamá no ha sido acusado en este caso ni ha enfrentado acusaciones penales durante sus30 años de operación en Panamá. Su participación en este proceso es voluntaria y tiene elpropósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos y reafirmar la confianza que lasempresas deben poder depositar en la información y en las certificaciones oficiales emitidas porel Estado”, enfatizó el comunicado.

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas reveló en 2025 cómo se habrían generado millones de dólares en créditos fiscales ilegítimos en la Dirección General de Ingresos, que luego habrían sido traspasados a sociedades y finalmente vendidos por dinero real a entidades bancarias, principalmente al BAC.

“Nuestra participación nos permitirá ampliar la colaboración directa que hemos mantenido con lasautoridades, aportar la documentación requerida para la trazabilidad de las operaciones y exponeroportunamente nuestra actuación en la adquisición de estos créditos, cuyos pagos se realizarondespués de que aparecieran oficialmente acreditados y certificados en la plataforma de la DGI”, añade el comunicado.