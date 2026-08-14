Venezuela otorga medidas sustitutivas a 131 detenidos

Los tribunales de justicia de Venezuela concedieron medidas alternativas a la privación de libertad a un grupo de 131 personas que se encontraban detenidas por su presunta o comprobada implicación en delitos contra la institucionalidad y la seguridad del Estado.

La decisión judicial se concretó tras una solicitud formulada por el Ministerio Público, a raíz de revisiones tramitadas a través del denominado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, un organismo creado bajo la administración gubernamental venezolana.

De acuerdo con la información oficial emitida este 14 de agosto de 2026 en Caracas, los beneficiados enfrentaban procesos o sentencias vinculados a presuntos atentados contra la paz social y el orden constitucional. Sin embargo, las autoridades no divulgaron el listado con las identidades de las 131 personas ni precisaron el régimen de medidas sustitutivas aplicado, tales como regímenes de presentación periódica o prohibición de salida del país.

El informe institucional sostiene que estas evaluaciones buscan la revisión de expedientes del Sistema de Justicia Penal vinculados a hechos de conflictividad política y protestas. No obstante, defensores de derechos humanos han señalado de manera reiterada que la aplicación de cautelares mantiene a los ciudadanos vinculados a procesos penales abiertos.

Con este grupo de 131 personas, el Ejecutivo venezolano busca posicionar una agenda de reacondicionamiento del tejido social, mientras organizaciones internacionales mantienen la vigilancia sobre la cantidad de ciudadanos que permanecen recluidos en centros penitenciarios por motivos políticos.