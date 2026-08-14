Tragedia en la Volta a Portugal: muere el ciclista Finlay Tarling, de 19 años

La Volta a Portugal quedó marcada por la tragedia este viernes 14 de agosto, luego de que el ciclista británico Finlay Tarling, de 19 años, falleciera durante la octava etapa de la competencia.

Tarling, integrante del NSN Development, sufrió un accidente mientras disputaba la jornada. La organización de la carrera confirmó su muerte y calificó el hecho como un “grave accidente”.

Según informó el canal portugués RTP, que transmitía la prueba, el joven corredor estuvo involucrado en una colisión frontal con un vehículo ajeno a la competición que circulaba en sentido contrario.

El accidente obligó a detener la etapa cuando restaban cerca de 20 kilómetros para alcanzar la meta. La organización decidió además suspender la ceremonia del podio como muestra de respeto por el fallecimiento del deportista.

La noticia provocó consternación en Portugal. El presidente del país, António José Seguro, expresó sus condolencias y manifestó su profundo pesar por la muerte del ciclista galés.