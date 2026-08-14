Corte de agua en Miraflores afectará sectores de Panamá este 15 de agosto

La Autoridad del Canal de Panamá anunció la suspensión temporal de operaciones en la planta potabilizadora de Miraflores debido a trabajos de mantenimiento programados en sus instalaciones. La medida provocará la interrupción total del suministro de agua potable en más de 15 comunidades y barrios de la capital y de la provincia de Panamá Oeste durante el fin de semana.

Las labores técnicas se desarrollarán durante aproximadamente ocho horas, comenzando a las 10:00 p.m. del sábado 15 de agosto y extendiéndose hasta las 6:00 a.m. del domingo 16 de agosto.

Durante este intervalo, la falta de suministro afectará a las comunidades de El Tucán, Panamá Pacífico, San Juan, Arraiján, Calle J, Ancón, Curundú, Avenida Nacional, San Miguel, Calidonia, Perejil, La Exposición, Balboa, Amador, El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe.

Por su parte, los sectores de Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas y Albrook mantendrán el servicio mediante sus sistemas de tanques de reserva. No obstante, las autoridades solicitaron a los residentes de estas zonas realizar un uso medido del recurso e implementar medidas de ahorro mientras duren los trabajos.

Una vez concluidas las tareas en la potabilizadora a las 6:00 a.m. del domingo, el Canal de Panamá coordinará con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) el restablecimiento progresivo del agua en las redes de distribución. Por esta razón, el flujo habitual podría tardar en regularizarse completamente en los puntos más alejados o altos de la red tras la hora fijada para la conclusión de las obras.

Las autoridades instaron a la población de las áreas impactadas a abastecerse con el agua necesaria con anticipación para atender sus necesidades básicas durante el periodo de parada de la planta.