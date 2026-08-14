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Corte de agua en Miraflores afectará sectores de Panamá este 15 de agosto

La planta potabilizadora de Miraflores suspenderá sus operaciones por ocho horas durante la noche del sábado y madrugada del domingo.
La planta potabilizadora de Miraflores suspenderá sus operaciones por ocho horas durante la noche del sábado y madrugada del domingo. Archivo
Por
Mileika Lasso
  • 14/08/2026 17:59
La Autoridad del Canal de Panamá suspenderá la potabilizadora de Miraflores por 8 horas entre el 15 y 16 de agosto. Vea los sectores afectados

La Autoridad del Canal de Panamá anunció la suspensión temporal de operaciones en la planta potabilizadora de Miraflores debido a trabajos de mantenimiento programados en sus instalaciones. La medida provocará la interrupción total del suministro de agua potable en más de 15 comunidades y barrios de la capital y de la provincia de Panamá Oeste durante el fin de semana.

Las labores técnicas se desarrollarán durante aproximadamente ocho horas, comenzando a las 10:00 p.m. del sábado 15 de agosto y extendiéndose hasta las 6:00 a.m. del domingo 16 de agosto.

Durante este intervalo, la falta de suministro afectará a las comunidades de El Tucán, Panamá Pacífico, San Juan, Arraiján, Calle J, Ancón, Curundú, Avenida Nacional, San Miguel, Calidonia, Perejil, La Exposición, Balboa, Amador, El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe.

Por su parte, los sectores de Gamboa, Paraíso, Clayton, Cárdenas y Albrook mantendrán el servicio mediante sus sistemas de tanques de reserva. No obstante, las autoridades solicitaron a los residentes de estas zonas realizar un uso medido del recurso e implementar medidas de ahorro mientras duren los trabajos.

Una vez concluidas las tareas en la potabilizadora a las 6:00 a.m. del domingo, el Canal de Panamá coordinará con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) el restablecimiento progresivo del agua en las redes de distribución. Por esta razón, el flujo habitual podría tardar en regularizarse completamente en los puntos más alejados o altos de la red tras la hora fijada para la conclusión de las obras.

Las autoridades instaron a la población de las áreas impactadas a abastecerse con el agua necesaria con anticipación para atender sus necesidades básicas durante el periodo de parada de la planta.

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