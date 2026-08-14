Restricciones de movilidad en San Miguelito se definirán este lunes 17 de agosto

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que este lunes 17 de agosto se dará a conocer si se establecerán restricciones de movilidad en algunos corregimientos del distrito, como medida ante el aumento de hechos delictivos.
Los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras y Omar Torrijos registran los mayores índices delictivos, por lo que las autoridades analizan la posibilidad de aplicar medidas focalizadas y temporales en estas zonas.
Hernández explicó que, para enfrentar la inseguridad, se requiere trabajar en dos frentes: uno preventivo, enfocado en actividades deportivas, educativas y culturales, y otro de carácter correctivo.
“Para poder combatir la inseguridad en nuestro territorio necesitamos tener dos frentes, el frente preventivo en materia deportiva, educativa y cultural, pero sin duda también necesitamos tener ese frente más correctivo”, manifestó la alcaldesa.
La funcionaria indicó que el Municipio de San Miguelito ha respondido a las solicitudes del Ministerio de Seguridad para implementar medidas de restricción de movilidad, debido a la situación de inseguridad que enfrenta el distrito.
Este viernes 14 de agosto se realizó una reunión de coordinación para evaluar las acciones. Sin embargo, será el lunes cuando se definan los detalles durante un encuentro con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
De acuerdo con Hernández, en esa reunión se conocerán las medidas que podrían implementarse en el territorio, con el objetivo de establecer, de manera focalizada y temporal, periodos de tranquilidad para los residentes de San Miguelito.
La alcaldesa señaló que Belisario Frías sería uno de los corregimientos donde podrían aplicarse más medidas debido a sus índices delictivos. También se evalúa la situación de Omar Torrijos, mientras que las autoridades analizan la capacidad operativa de la Policía Nacional para determinar el nivel de cobertura que se puede ofrecer en los distintos sectores.
Hernández agregó que la solicitud de establecer medidas de seguridad se plantea para todo el distrito de San Miguelito, aunque su aplicación podría ser diferenciada de acuerdo con los niveles de incidencia delictiva de cada corregimiento.
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