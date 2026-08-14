Restricciones de movilidad en San Miguelito se definirán este lunes 17 de agosto

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que este lunes 17 de agosto se dará a conocer si se establecerán restricciones de movilidad en algunos corregimientos del distrito, como medida ante el aumento de hechos delictivos.

Los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras y Omar Torrijos registran los mayores índices delictivos, por lo que las autoridades analizan la posibilidad de aplicar medidas focalizadas y temporales en estas zonas.

Hernández explicó que, para enfrentar la inseguridad, se requiere trabajar en dos frentes: uno preventivo, enfocado en actividades deportivas, educativas y culturales, y otro de carácter correctivo.

“Para poder combatir la inseguridad en nuestro territorio necesitamos tener dos frentes, el frente preventivo en materia deportiva, educativa y cultural, pero sin duda también necesitamos tener ese frente más correctivo”, manifestó la alcaldesa.

La funcionaria indicó que el Municipio de San Miguelito ha respondido a las solicitudes del Ministerio de Seguridad para implementar medidas de restricción de movilidad, debido a la situación de inseguridad que enfrenta el distrito.

Este viernes 14 de agosto se realizó una reunión de coordinación para evaluar las acciones. Sin embargo, será el lunes cuando se definan los detalles durante un encuentro con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.