PRD, RM y CD encabezan la lista de partidos, pero los no alineados dominan el registro

Un reporte actualizado al 13 de agosto de 2026 por el Tribunal Electoral reveló que la mayoría de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral no pertenece a ningún colectivo político.

De un padrón total de 3,182,449 electores, el 51.36% (1,634,502 personas) figura como no inscrito en partidos políticos, mientras que el 48.64% (1,547,947 personas) militan en alguna organización política legalmente constituida o en proceso de formación.

Entre las organizaciones políticas reconocidas, el Partido Revolucionario Democrático encabeza la nómina con 548,864 adherentes (280,108 mujeres y 268,756 hombres), seguido por Realizando Metas con 276,889 miembros (132,328 mujeres y 144,561 hombres) y Cambio Democrático con 260,472 integrantes (126,455 mujeres y 134,017 hombres).

Más atrás se posicionan el Partido Panameñista con 236,523 inscritos, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista con 78,605, el Movimiento Otro Camino con 47,816, el Frente Amplio por la Democracia con 46,375, el Partido Alianza con 26,009 y el Partido Popular con 20,847 simpatizantes.

En cuanto a los colectivos en formación, el informe registra cifras menores de inscripción: Acción Ciudadana Independiente suma 2,835 adherentes, el Partido Nacional Humanitario reporta 2,347 y Radix cuenta con 365 inscritos.

El desglose por género refleja comportamientos diferenciados según la agrupación. Mientras colectivos como el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Alianza y el Frente Amplio por la Democracia registran una mayor participación femenina, organizaciones como Realizando Metas, Cambio Democrático, el Partido Panameñista y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista concentran una mayor cantidad de hombres en sus filas.