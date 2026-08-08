Los no alineados superan el 51% del padrón y le quitan la mayoría a los partidos políticos

El mapa electoral panameño mantiene una tendencia clara: la mayoría de la población con derecho a voto no pertenece a ninguna agrupación política. De acuerdo con el más reciente informe estadístico de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), actualizado al 6 de agosto de 2026, el 51.33% de los ciudadanos registrados no está inscrito en ningún colectivo legalmente constituido ni en formación.

El Registro Electoral totaliza 3,181,237 personas. De esta cifra, los partidos políticos concentran a 1,548,399 adherentes (48.67%), mientras que el bloque de no alineados suma 1,632,838 ciudadanos, lo que representa una diferencia a favor de los no afiliados de 84,439 personas.

En la desglose por colectividades legalmente constituidas, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) encabeza la membresía con 549,284 inscritos. Le siguen Realizando Metas (RM) con 277,161; Cambio Democrático (CD) con 260,605; y el Partido Panameñista con 236,466 miembros.

En los tramos intermedios y menores se ubican el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), con 78,606 adherentes; el Movimiento Otro Camino (MOCA), con 47,430; el Frente Amplio por la Democracia (FAD), con 46,417; el Partido Alianza, con 26,021; y el Partido Popular (PP), que registra 20,864 afiliados.

Las cifras oficializadas por el TE también muestran la reducida penetración de los grupos políticos en proceso de formación. Entre las tres agrupaciones que buscan su reconocimiento oficial apenas suman 5,545 adherentes: Acción Ciudadana Independiente (ACI) reporta 2,838 inscritos; el Partido Nacional Humanitario (PNH), 2,341; y la organización RADIX, 366.

El informe revela además asimetrías de género en la composición de las membresías. En el cómputo global partidario, los hombres representan el 51.20% (792,833) de los afiliados, frente al 48.80% de mujeres (755,566).

Colectivos como el FAD registran la brecha más pronunciada, con un 62.2% de hombres en sus filas (28,872) sobre un 37.8% de mujeres (17,545). Por el contrario, el PRD presenta mayoría femenina en sus registros, con 280,319 mujeres (51.03%) frente a 268,965 hombres (48.97%).