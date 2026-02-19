Partidos políticos pierden 20 mil afiliados en un año

La tendencia nunca se detuvo completamente, lo que indica que la decisión de desafiliarse no fue un hecho aislado, sino un proceso sostenido a lo largo del año.El desglose por género revela un dato relevante: durante el segundo semestre, las mujeres encabezaron las renuncias con 4,605 casos, equivalentes al 54.7%, mientras que 3,812 hombres formalizaron su salida. El dato adquiere mayor dimensión si se considera que los partidos reciben financiamiento específico para capacitación femenina. En ese mismo período, el informe del Tribunal Electoral registra $43,131.85 destinados a la formación de mujeres. Las cifras abren interrogantes sobre el alcance real de estos programas y su capacidad para fortalecer la participación y permanencia femenina dentro de las estructuras partidarias.