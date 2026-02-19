Partidos políticos pierden 20 mil afiliados en un año

El año 2025 marca uno de los movimientos de desafiliación política más significativos de los últimos tiempos en Panamá. Según el más reciente informe de gestión del Tribunal Electoral, 38,705 ciudadanos presentaron su renuncia formal a los partidos políticos constituidos en el país. La cifra no solo refleja un reajuste posterior al proceso electoral de 2024, sino que también evidencia un cambio en la relación entre la ciudadanía y las estructuras partidarias tradicionales. El fenómeno se concentró de manera contundente en el primer semestre del año. Entre enero y junio se registraron 30,288 renuncias, lo que representa el 78.2% del total anual. En el segundo semestre, aunque el ritmo disminuyó, 8,417 personas también abandonaron sus colectivos políticos. Como resultado, el total de adherentes en partidos constituidos cayó de 1,566,002 a 1,545,247, lo que representa una disminución neta de 20,755 personas en el sistema de partidos establecidos durante el año.

La tendencia nunca se detuvo completamente, lo que indica que la decisión de desafiliarse no fue un hecho aislado, sino un proceso sostenido a lo largo del año. El desglose por género revela un dato relevante: durante el segundo semestre, las mujeres encabezaron las renuncias con 4,605 casos, equivalentes al 54.7%, mientras que 3,812 hombres formalizaron su salida. El dato adquiere mayor dimensión si se considera que los partidos reciben financiamiento específico para capacitación femenina. En ese mismo período, el informe del Tribunal Electoral registra $43,131.85 destinados a la formación de mujeres. Las cifras abren interrogantes sobre el alcance real de estos programas y su capacidad para fortalecer la participación y permanencia femenina dentro de las estructuras partidarias.