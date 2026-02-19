  1. Inicio
Partidos políticos pierden 20 mil afiliados en un año

Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 19/02/2026 18:31
La membresía en partidos constituidos baja de 1,566,002 a 1,545,247 inscritos en 2025, según el Tribunal Electoral. En total, 38,705 ciudadanos presentan su renuncia en un año marcado por el reacomodo político tras las elecciones de 2024

El año 2025 marca uno de los movimientos de desafiliación política más significativos de los últimos tiempos en Panamá.

Según el más reciente informe de gestión del Tribunal Electoral, 38,705 ciudadanos presentaron su renuncia formal a los partidos políticos constituidos en el país.

La cifra no solo refleja un reajuste posterior al proceso electoral de 2024, sino que también evidencia un cambio en la relación entre la ciudadanía y las estructuras partidarias tradicionales.

El fenómeno se concentró de manera contundente en el primer semestre del año. Entre enero y junio se registraron 30,288 renuncias, lo que representa el 78.2% del total anual.

En el segundo semestre, aunque el ritmo disminuyó, 8,417 personas también abandonaron sus colectivos políticos. Como resultado, el total de adherentes en partidos constituidos cayó de 1,566,002 a 1,545,247, lo que representa una disminución neta de 20,755 personas en el sistema de partidos establecidos durante el año.

La tendencia nunca se detuvo completamente, lo que indica que la decisión de desafiliarse no fue un hecho aislado, sino un proceso sostenido a lo largo del año.

El desglose por género revela un dato relevante: durante el segundo semestre, las mujeres encabezaron las renuncias con 4,605 casos, equivalentes al 54.7%, mientras que 3,812 hombres formalizaron su salida. El dato adquiere mayor dimensión si se considera que los partidos reciben financiamiento específico para capacitación femenina.

En ese mismo período, el informe del Tribunal Electoral registra $43,131.85 destinados a la formación de mujeres. Las cifras abren interrogantes sobre el alcance real de estos programas y su capacidad para fortalecer la participación y permanencia femenina dentro de las estructuras partidarias.

La reducción de afiliados se refleja en la membresía total de los partidos constituidos, que pasó de 1,566,002 inscritos en el primer semestre a 1,545,247 en el segundo, una pérdida neta de 20,755 adherentes, aun considerando nuevas inscripciones.

El Partido Revolucionario Democrático encabeza la disminución con 10,472 afiliados menos. También registran caídas Realizando Metas, Cambio Democrático, el Partido Panameñista y otros colectivos tradicionales.

El único partido que muestra crecimiento en el período es Movimiento Otro Camino, que suma 1,254 nuevos afiliados, rompiendo la tendencia general.

Mientras la membresía disminuye, el financiamiento público se mantiene. En el segundo semestre de 2025, el presupuesto modificado destinado a los partidos políticos asciende a B/. 3,851,050.12.

El nivel de ejecución de esos recursos varía entre colectivos. El Partido Panameñista supera el 100% de ejecución presupuestaria, mientras otros partidos presentan niveles considerablemente menores.

El contraste entre pérdida de afiliados y continuidad del financiamiento estatal instala un debate sobre la sostenibilidad del modelo y la correspondencia entre respaldo ciudadano y uso de recursos públicos.

Un elemento que incide en esta dinámica es la transformación digital del Tribunal Electoral. La institución facilita el proceso de renuncia mediante plataformas tecnológicas que agilizan el trámite. Solo en el segundo semestre, 4,605 desafiliaciones se gestionaron a través de videollamadas en el Centro de Atención al Usuario, 592 mediante quioscos multiservicio y 3,220 por otros canales.

La digitalización elimina barreras administrativas y convierte la renuncia en un procedimiento rápido y accesible.

Sin embargo, las cifras no apuntan necesariamente a un abandono total de la actividad política. El mismo informe muestra un crecimiento en partidos en formación, que pasan de 9,480 adherentes en el primer semestre a 11,309 en el segundo.

Agrupaciones como RELEVO, el Partido Nacional Humanitario y Acción Ciudadana Independiente suman nuevos inscritos. Aunque representan una proporción menor frente al millón y medio de afiliados en partidos constituidos, evidencian que parte del electorado no se retira del escenario político, sino que busca alternativas distintas.

