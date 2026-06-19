Partidos políticos controlan el 51% del Registro Electoral en Panamá

Las estructuras de los partidos políticos tradicionales continúan ejerciendo una hegemonía cuantitativa sobre la ciudadanía. Los últimos datos oficiales publicados por la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, con corte al jueves 18 de junio de 2026, revelan que 1,550,388 panameños formalizaron su militancia en alguna agrupación política legalmente constituida o en fase de formación. Esta cifra representa el 51.17% de un Registro Electoral total fijado en 3,175,212 ciudadanos, dejando al sector sin afiliación partidista en un 48.83%.

El desglose estadístico oficial posiciona al Partido Revolucionario Democrático a la vanguardia de la movilización de masas con 552,096 inscritos, consolidándose como la organización con mayor membresía del istmo. A considerable distancia se ubica Realizando Metas con 279,331 adherentes, seguido de cerca por Cambio Democrático con 260,154 miembros, y el Partido Panameñista con 236,268 afiliados. Juntos, estos cuatro colectivos tradicionales monopolizan el 85.6% del total de la población partidaria en el país.

En los márgenes inferiores del tablero electoral se sitúan agrupaciones con menor volumen de inscripción: el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista reporta 78,609 afiliados; el Frente Amplio por la Democracia cuenta con 46,668; el Movimiento Otro Camino registra 44,669; el Partido Alianza suma 26,061; y el Partido Popular cierra la lista de colectivos constituidos con 20,945 inscritos. Con respecto a los grupos en formación, los registros son aún marginales, liderados por Acción Ciudadana Independiente con 2,866 afiliados, seguido por el Partido Nacional Humanitario con 2,349 y el Movimiento Radix con 372 miembros.

El aparente estancamiento de masas en los partidos tradicionales motivó a que, en mayo pasado, el expresidente de la República, Martín Torrijos, anunciara la creación de una nueva plataforma denominada Unidos para la Nueva Era. Torrijos, quien gobernó el país en el periodo 2004-2009, capitalizó 364,584 votos (16%) en los comicios presidenciales de 2024 bajo la bandera del Partido Popular, y ahora busca disputar el control del padrón con esta nueva agrupación en formación.