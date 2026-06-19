Partidos políticos controlan el 51% del Registro Electoral en Panamá

Las estructuras de los partidos políticos tradicionales continúan ejerciendo una hegemonía cuantitativa sobre la ciudadanía. Los últimos datos oficiales publicados por la Dirección Nacional de Organización Electoral del <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral</a></b>, con corte al jueves 18 de junio de 2026, revelan que <b>1,550,388 panameños</b> formalizaron su militancia en alguna agrupación política legalmente constituida o en fase de formación. Esta cifra representa el <b>51.17%</b> de un Registro Electoral total fijado en <b>3,175,212 ciudadanos</b>, dejando al sector sin afiliación partidista en un <b>48.83%</b>.El desglose estadístico oficial posiciona al <b>Partido Revolucionario Democrático </b>a la vanguardia de la movilización de masas con <b>552,096</b> inscritos, consolidándose como la organización con mayor membresía del istmo. A considerable distancia se ubica <b>Realizando Metas</b> con <b>279,331</b> adherentes, seguido de cerca por <b>Cambio Democrático</b> con <b>260,154</b> miembros, y el <b>Partido Panameñista</b> con <b>236,268</b> afiliados. Juntos, estos cuatro colectivos tradicionales monopolizan el <b>85.6% </b>del total de la población partidaria en el país.En los márgenes inferiores del tablero electoral se sitúan agrupaciones con menor volumen de inscripción: el <b>Movimiento Liberal Republicano Nacionalista</b> reporta<b> 78,609</b> afiliados; el <b>Frente Amplio por la Democracia</b> cuenta con <b>46,668</b>; el <b>Movimiento Otro Camino</b> registra <b>44,669</b>; el <b>Partido Alianza</b> suma <b>26,061</b>; y el <b>Partido Popular</b> cierra la lista de colectivos constituidos con <b>20,945</b> inscritos. Con respecto a los grupos en formación, los registros son aún marginales, liderados por <b>Acción Ciudadana Independiente</b> con<b> 2,866</b> afiliados, seguido por el <b>Partido Nacional Humanitario</b> con <b>2,349</b> y el <b>Movimiento Radix</b> con <b>372</b> miembros.El aparente estancamiento de masas en los partidos tradicionales motivó a que, en mayo pasado, el expresidente de la República, <a href="/tag/-/meta/martin-torrijos-espino">Martín Torrijos</a>, anunciara la creación de una nueva plataforma denominada <b>Unidos para la Nueva Era</b>. Torrijos, quien gobernó el país en el periodo 2004-2009, capitalizó <b>364,584</b> votos (16%) en los comicios presidenciales de 2024 bajo la bandera del Partido Popular, y ahora busca disputar el control del padrón con esta nueva agrupación en formación.