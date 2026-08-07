Andrei Lam buscará en Panamá el pase a la final mundial de S.Pellegrino Young Chef

Panamá se convertirá en el epicentro de la gastronomía regional al albergar, por primera vez, la final regional de América Latina y el Caribe de la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-2027, un certamen que reunirá a 15 prometedores talentos culinarios de la región en busca de un cupo para la gran final mundial que se celebrará en Milán (Italia), en 2027. La organización anunció este viernes 7 de agosto la lista de chefs seleccionados tras un proceso de evaluación realizado por la Escuela Internacional de Cocina Italiana ALMA, que analizó las postulaciones en función de tres criterios fundamentales: habilidad técnica, creatividad y una sólida convicción sobre el poder transformador de la gastronomía. La competencia se desarrollará entre el 27 y el 30 de septiembre en la ciudad capital, mientras que la final regional tendrá lugar el martes 29 de septiembre en la Universidad Interamericana de Panamá, donde los participantes presentarán sus platos insignia ante un jurado conformado por reconocidas figuras de la cocina latinoamericana.

Un representante panameño entre los finalistas

Entre los 15 seleccionados destaca el chef panameño Andrei Lam, del restaurante Caleta del hotel Sofitel Legend Casco Antiguo, quien competirá junto a representantes de México, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina y El Salvador. Su mentor es el chef ejecutivo del hotel, Lorenzo Di Gravio. Los participantes deberán demostrar no solo su destreza culinaria, sino también su capacidad para transmitir una visión personal de la gastronomía a través de sus creaciones. El ganador regional obtendrá el derecho de representar a Latinoamérica y el Caribe en la gran final del certamen que se celebrará en Milán (Italia).

Los platos serán evaluados por un panel integrado por cinco referentes de la gastronomía latinoamericana: Marsia Taha Mohamed (Bolivia), Luiz Filipe Souza (Brasil), Jaime David Rodríguez Camacho (Colombia), Jaime Pesaque (Perú) y Alejandra Navarro (México), todos reconocidos por la Guía Michelin y Latin America’s 50 Best Restaurants. Además del premio principal, se entregarán reconocimientos especiales a la responsabilidad social, la conexión entre tradición y modernidad en la cocina y la capacidad de expresar convicciones personales a través de la gastronomía.

Panamá, vitrina de la gastronomía regional