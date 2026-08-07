¡Viernes dorado para Panamá!: Dos medallas de oro y un récord histórico en Santo Domingo

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La delegación deportiva de Panamá cosechó dos medallas de oro este viernes 7 de agosto en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias al triunfo de Diddier Rodríguez en la final de los 3,000 metros con obstáculos y a la victoria de la selección de béisbol frente a Nicaragua en la parte baja del octavo episodio.
En las pruebas de pista, el corredor Diddier Rodríguez obtuvo la presea dorada en la final de los 3,000 metros con obstáculos tras detener el cronómetro en 8:38.81 minutos. Con este resultado, el atleta actualizó su marca personal y fijó un nuevo récord nacional en la prueba, al superar la marca previa de 8:39.22 minutos establecida en la temporada 2024.
Asimismo, la consecución del primer lugar en el certamen asegura la presencia del fondista en la nómina panameña con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Por otro lado, el conjunto de béisbol masculino logró la medalla de oro al derrotar a Nicaragua. El encuentro se mantuvo sin anotaciones a lo largo de las siete entradas reglamentarias producto del trabajo sobre la loma del abridor Darío Agrazal Jr., quien contuvo el ataque centroamericano.
En el inicio del octavo episodio, el relevista Kevin Miranda neutralizó la ofensiva nicaragüense al retirar la entrada con una jugada de doble matanza con corredores en circulación. Acto seguido, en el cierre del octavo capítulo, Héctor Rayo conectó un imparable al jardín central que remolcó la carrera del triunfo para cerrar el marcador a favor de Panamá.
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