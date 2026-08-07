¡Viernes dorado para Panamá!: Dos medallas de oro y un récord histórico en Santo Domingo

La delegación deportiva de Panamá cosechó dos medallas de oro este viernes 7 de agosto en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias al triunfo de Diddier Rodríguez en la final de los 3,000 metros con obstáculos y a la victoria de la selección de béisbol frente a Nicaragua en la parte baja del octavo episodio.

En las pruebas de pista, el corredor Diddier Rodríguez obtuvo la presea dorada en la final de los 3,000 metros con obstáculos tras detener el cronómetro en 8:38.81 minutos. Con este resultado, el atleta actualizó su marca personal y fijó un nuevo récord nacional en la prueba, al superar la marca previa de 8:39.22 minutos establecida en la temporada 2024.

Asimismo, la consecución del primer lugar en el certamen asegura la presencia del fondista en la nómina panameña con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.