Vuelve la NFL: Panthers se imponen 33-30 ante los Cardinals

Los Carolina Panthers se impusieron este jueves 6 de agosto por marcador de 33-30 ante los Arizona Cardinals durante la edición 2026 del Juego del Salón de la Fama disputado en el estadio Tom Benson de Canton, Ohio, mediante un acarreo de 5 yardas para anotación registrado por el mariscal de campo novato Haynes King en la última jugada del encuentro que marcó el inicio formal de la pretemporada de la National Football League (NFL).

El desarrollo de la ofensiva de los Panthers contó con la participación inicial del mariscal Kenny Pickett antes del ingreso de King en la segunda mitad, periodo en el cual el mariscal completó 21 de sus 34 intentos de pase para 180 yardas y dos envíos a la zona de anotación, además de sumar 39 yardas por vía terrestre.

En contraparte, la franquicia de Arizona asignó la titularidad de la posición al mariscal novato Carson Beck, quien completó 15 de 19 pases para 188 yardas y un pase de touchdown.

El compromiso anual en Canton funciona como el apertura del calendario de preparación de la competición norteamericana, permitiendo a los cuerpos técnicos la evaluación directa de los jugadores seleccionados en el reclutamiento universitario y la observación de las unidades de reserva previo a la delimitación de las plantillas definitivas para el torneo.

De igual forma, sirve de homenaje para los jugadores que entran al Salón de la Fama este 2026, como lo son:

- Drew Brees: El mariscal de campo se despidió formalmente tras la temporada 2020 vistiendo el uniforme de los New Orleans Saints, equipo al que lideró durante 15 de sus 20 campañas en la liga.

- Larry Fitzgerald: El receptor terminó su trayectoria de forma exclusiva con los Arizona Cardinals, escuadra en la que disputó la totalidad de sus 17 años de carrera.

- Luke Kuecly: también se retiró como miembro de un solo equipo, los Carolina Panthers como apoyador, al anunciar un sorpresivo y temprano adiós a los 28 años debido a preocupaciones por su salud y conmociones cerebrales.

- Adam Vinatieri: El histórico pateador colgó los botines de manera definitiva con los Indianapolis Colts, la organización en la que militó durante sus últimas 14 temporadas tras una exitosa primera etapa con los Patriots.

- Roger Craig: el corredor a pesar de haber jugado sus últimos partidos oficiales con los Las Vegas Raiders y los Minnesota Vikings, decidió firmar un contrato ceremonial de un solo día para retirarse formalmente con los San Francisco 49ers, el equipo donde alcanzó el estrellato y ganó tres Super Bowls.