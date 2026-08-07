Panamá y el mundo: estos fueron los principales hechos de este viernes 7 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 7 de agosto por acontecimientos en materia de fiscalización pública, transporte, asuntos internacionales, relaciones bilaterales y deportes.

-La Contraloría General de la República inició auditorías forenses a contratos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.

-MiBus incorporó cinco buses de la empresa china Yutong Bus Co. a su red de transporte en la ciudad de Panamá y San Miguelito, luego de que el contrato superara los retrasos en la Contraloría y recibiera el refrendo correspondiente.

-Ocho panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania se encuentran en proceso de retorno a Panamá. Las autoridades también confirmaron la muerte de otros dos ciudadanos panameños que habían sido reclutados para participar en el conflicto.

-El presidente José Raúl Mulino viajó a Colombia como invitado de honor a la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. La visita también busca fortalecer la cooperación entre ambos países, especialmente en áreas como seguridad y comercio.

-Panamá sumó nuevas medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional consiguió este viernes la medalla de oro en eSports con Jhonnatan Mora, la plata en equitación con Victoria Heurtematte y el bronce en karate por medio de Alberto Gálvez.