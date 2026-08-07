Panamá y el mundo: estos fueron los principales hechos de este viernes 7 de agosto

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La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 7 de agosto por acontecimientos en materia de fiscalización pública, transporte, asuntos internacionales, relaciones bilaterales y deportes.
-La Contraloría General de la República inició auditorías forenses a contratos del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.
-MiBus incorporó cinco buses de la empresa china Yutong Bus Co. a su red de transporte en la ciudad de Panamá y San Miguelito, luego de que el contrato superara los retrasos en la Contraloría y recibiera el refrendo correspondiente.
-Ocho panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania se encuentran en proceso de retorno a Panamá. Las autoridades también confirmaron la muerte de otros dos ciudadanos panameños que habían sido reclutados para participar en el conflicto.
-El presidente José Raúl Mulino viajó a Colombia como invitado de honor a la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. La visita también busca fortalecer la cooperación entre ambos países, especialmente en áreas como seguridad y comercio.
-Panamá sumó nuevas medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional consiguió este viernes la medalla de oro en eSports con Jhonnatan Mora, la plata en equitación con Victoria Heurtematte y el bronce en karate por medio de Alberto Gálvez.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...