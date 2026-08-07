Panamá Sub-21 se queda con el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Otra presea más al medallero para Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Los dirigidos por César Aguilar se llevaron la medalla de bronce en el fútbol masculino tras empatar 1-1 ante Colombia y definir el partido en la tanda de los penales (3-2).

Panamá, quienes tenían una cuenta pendiente contra Colombia tras perder 1-0 en la fase de grupos, sufrió para llevar el partido hasta la última instancia. El equipo panameño no pudo contra desde el inicio con su portero titular, Luca Bellina debido a que tuvo una molestas en el calentamiento previo al partido y se decidió que fuera Ian Flores, del San Francisco FC bajo los tres palos.

Rápidamente Panamá tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador por la vía penal a los 13 minutos del partido, sin embargo Anel Ryce no pudo concretar desde los 11 pasos. A pesar de ello, el equipo panameño mostró carácter para llevarse la victoria.

No fue hasta el segundo tiempo, concretamente a los 52 minutos cuando llegó el tanto del propio Ryce, quien se resarcía tras fallar el tiro penal en la primera parte. El combinado de Panamá recuperó el balón en zona contraria, el esférico le quedo al jugador del Plaza Amador y con tiro certero puso el 1-0 para los suyos.