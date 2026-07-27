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¡Nueva medalla para Panamá! Ian Romero conquista el bronce en taekwondo en Santo Domingo 2026

El atleta Ian Romero durante su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
El atleta Ian Romero durante su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Cómite Olímpico de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 27/07/2026 18:09
La medalla de Romero se suma a las obtenidas por la atleta Némesis Candelo, quien obtuvo el oro en la categoría de judo en los 52 kg, y Kristine Jiménez, que ganó la medalla de bronce

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Panamá logró este lunes una nueva medalla en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en la categoría de taekwondo.

La presea vino de la mano del atleta Ian Romero, quien ganó la medalla de bronce al vencer 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús en los 68 kilogramos (kg), informó el Comité Olímpico de Panamá.

La medalla de Romero se suma a las obtenidas por la atleta Némesis Candelo, quien obtuvo el oro en la categoría de judo en los 52 kg, y Kristine Jiménez, que ganó la medalla de bronce.

La jornada de este lunes para Panamá culminó con la participación de Brenda Brooks, que fue superada en los 57 kg en cuartos de final 0-2 por Andrea Delgado, de Puerto Rico.

En judo, José Luis Ortega, que en los 90 kg, fue superado por el mexicano Diego Díaz por la medalla de bronce.

Asimismo, César Castillo, en los 100 kg, fue superado en los cuartos de final por el colombiano Francisco Balanta.

Los equipos mixtos de tiro con arco conformado por Gisela Cowan Chang y Liborio Saavedra fuero superados 0-6 por México.

El surfista Agustín Cedeño clasifica a la final del Longboard tras acabar primero en su heat de Ronda 3 con 13 puntos.

La final la disputará el próximo 29 de julio contra el mexicano Jonathan Melendres.

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