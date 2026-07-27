¡Nueva medalla para Panamá! Ian Romero conquista el bronce en taekwondo en Santo Domingo 2026

La jornada de este lunes para Panamá culminó con la participación de Brenda Brooks, que fue superada en los 57 kg en cuartos de final 0-2 por Andrea Delgado, de Puerto Rico. En judo, José Luis Ortega, que en los 90 kg, fue superado por el mexicano Diego Díaz por la medalla de bronce. Asimismo, César Castillo, en los 100 kg, fue superado en los cuartos de final por el colombiano Francisco Balanta. Los equipos mixtos de tiro con arco conformado por Gisela Cowan Chang y Liborio Saavedra fuero superados 0-6 por México. El surfista Agustín Cedeño clasifica a la final del Longboard tras acabar primero en su heat de Ronda 3 con 13 puntos. La final la disputará el próximo 29 de julio contra el mexicano Jonathan Melendres.