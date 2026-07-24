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Estas son las 5 noticias que destacan en Panamá y el mundo este viernes 24 de julio

Lo más importante de Panamá y el mundo en la agenda informativa de este viernes
Lo más importante de Panamá y el mundo en la agenda informativa de este viernes Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/07/2026 17:00
Panamá y el mundo marcan la agenda informativa con temas políticos, judiciales y de emergencia este viernes.

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La agenda informativa de Panamá y el mundo está marcada este viernes 24 de julio por hechos relacionados con política, justicia, emergencias nacionales y declaraciones internacionales.

-El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró que el Gobierno Nacional y el presidente José Raúl Mulino no tienen ninguna relación con el reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Orillac reiteró que la administración no avala ni participa en este tipo de programas y pidió a la población mantenerse alerta ante posibles ofertas que puedan involucrar a ciudadanos en escenarios de guerra.

-Una juez de garantías negó declarar como causa compleja la investigación que se adelanta contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene las labores de respuesta y evaluación de daños tras las fuertes lluvias registradas en distintas regiones del país. El balance preliminar reporta 76 viviendas afectadas, alrededor de 380 personas impactadas y una persona fallecida en la provincia de Darién.

-La reacción del presidente José Raúl Mulino a la propuesta del mandatario electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien planteó fortalecer los vínculos entre ambos países mediante la reapertura de un consulado en Montería y la reactivación de la ruta aérea internacional entre esa ciudad colombiana y Ciudad de Panamá.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que Venezuela no está preparada actualmente para celebrar elecciones generales

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Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

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