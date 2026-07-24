Mulino responde a propuesta de De la Espriella y ordena reabrir consulado de Panamá en Montería

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó a la propuesta del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, sobre fortalecer los vínculos entre ambos países mediante la reapertura de un consulado en Montería y la reactivación de la ruta aérea internacional entre esa ciudad y Ciudad de Panamá.

Durante un encuentro regional, De la Espriella manifestó que buscará coordinar estas iniciativas con el mandatario panameño. “Podemos pedirle al presidente Mulino, con quien tengo muy buena relación, que reactivemos un consulado honorario y hablamos con el señor Motta para que nos active esa ruta cuanto antes y se haga una inauguración bonita”, expresó.

La respuesta de Mulino no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario panameño anunció que instruirá la reapertura de la representación consular en la ciudad colombiana.

“Presidente De la Espriella, daré instrucciones para el Consulado en Montería. Lo reabriremos”, escribió Mulino.

El anuncio surge luego de que De la Espriella confirmara la creación de un consulado en Montería como parte de las medidas que pondrá en marcha al asumir la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto.