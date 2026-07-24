Mulino responde a propuesta de De la Espriella y ordena reabrir consulado de Panamá en Montería

De la Espriella lanzó un ultimátum de 17 días para que los miembros del grupo armado ilegal se entreguen a las autoridades, advirtiendo que, de lo contrario, enfrentarán una ofensiva militar. Asimismo, envió un mensaje a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y a varios de sus presuntos cabecillas.<i><b>'Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada les voy a pegar. Van a saber lo duro que muerde el tigre',</b></i> expresó el mandatario electo al referirse a las versiones sobre la presunta huida de integrantes del Clan del Golfo hacia territorio panameño.Hasta ahora, el Gobierno de Panamá no ha emitido una reacción oficial sobre las afirmaciones realizadas por De la Espriella.