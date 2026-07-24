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Mulino responde a propuesta de De la Espriella y ordena reabrir consulado de Panamá en Montería

Mulino acepta propuesta de De la Espriella y ordena reabrir consulado en Montería
Mulino acepta propuesta de De la Espriella y ordena reabrir consulado en Montería EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/07/2026 12:41
Abelardo De la Espriella confirmó la apertura de un consulado en Montería y afirmó que miembros del Clan del Golfo se refugiaron en Panamá.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reaccionó a la propuesta del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, sobre fortalecer los vínculos entre ambos países mediante la reapertura de un consulado en Montería y la reactivación de la ruta aérea internacional entre esa ciudad y Ciudad de Panamá.

Durante un encuentro regional, De la Espriella manifestó que buscará coordinar estas iniciativas con el mandatario panameño. “Podemos pedirle al presidente Mulino, con quien tengo muy buena relación, que reactivemos un consulado honorario y hablamos con el señor Motta para que nos active esa ruta cuanto antes y se haga una inauguración bonita”, expresó.

La respuesta de Mulino no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario panameño anunció que instruirá la reapertura de la representación consular en la ciudad colombiana.

“Presidente De la Espriella, daré instrucciones para el Consulado en Montería. Lo reabriremos”, escribió Mulino.

El anuncio surge luego de que De la Espriella confirmara la creación de un consulado en Montería como parte de las medidas que pondrá en marcha al asumir la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto.

De la Espriella amenaza con ofensiva militar al Clan del Golfo

De la Espriella lanzó un ultimátum de 17 días para que los miembros del grupo armado ilegal se entreguen a las autoridades, advirtiendo que, de lo contrario, enfrentarán una ofensiva militar. Asimismo, envió un mensaje a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y a varios de sus presuntos cabecillas.

“Yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada les voy a pegar. Van a saber lo duro que muerde el tigre”, expresó el mandatario electo al referirse a las versiones sobre la presunta huida de integrantes del Clan del Golfo hacia territorio panameño.

Hasta ahora, el Gobierno de Panamá no ha emitido una reacción oficial sobre las afirmaciones realizadas por De la Espriella.

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