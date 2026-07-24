La periodista Mary Triny Zea es finalista de los Premios Huellas del Istmo 2026

La Universidad del Istmo (UDI) anunció este jueves a los 20 finalistas de los Premios Huellas del Istmo 2026, una iniciativa que reconoce proyectos que promueven el desarrollo sostenible y generan un impacto positivo en las comunidades del país.

Los seleccionados avanzaron a la etapa final de la sexta edición del certamen, luego de un proceso de evaluación en el que participaron 60 postulaciones presentadas por organizaciones y personas con proyectos desarrollados en distintas regiones de Panamá.

De acuerdo con una nota de prensa de la UDI, las iniciativas finalistas abarcan diversas áreas relacionadas con el desarrollo sostenible, entre ellas la protección ambiental, el compromiso con la comunidad, el impulso al crecimiento económico sostenible, la promoción de la justicia y la colaboración para el desarrollo sostenible. La institución destacó que esta diversidad refleja el compromiso de distintos sectores con la transformación positiva del país.

En la categoría de Promoción de la Justicia y la Paz, la distinción Inspiración fue entregada a la periodista de La Estrella de Panamá, Mary Triny Zea, en reconocimiento a su trayectoria profesional de más de 20 años, durante la cual ha realizado coberturas sobre diversas temáticas, entre ellas corrupción y cambio climático. Zea estaba nominada junto a Markova Concepción Jaramillo.

En la categoría de Compromiso con el Bienestar Humano, el reconocimiento Inspiración fue otorgado a Vylma Yadira Yánez Zurita, mientras que el premio Excelencia recayó en la Fundación Pro Niños de Darién, por su labor en favor del bienestar de las comunidades.

En Compromiso con la Sostenibilidad Ambiental, el galardón Inspiración fue para Manuel Antonio Walter Conrado, en tanto que el reconocimiento Excelencia fue concedido a Simple AF, por sus iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

Dentro de la categoría Impulso al Crecimiento Económico Sostenible, Sofía Fasquelle recibió el reconocimiento Inspiración, mientras que la Fundación para el Emprendimiento e Innovación de Panamá obtuvo el premio Excelencia por su aporte al fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo económico sostenible.

Por otro lado, el reconocimiento Excelencia en la categoría Promoción de la Justicia y la Paz fue para Sí Educación Sexual y Derechos Humanos, por su trabajo en la promoción de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa.

Finalmente, en la categoría Colaboración para el Desarrollo Sostenible, el premio Inspiración fue otorgado a Tony Parra, mientras que Aftertalks recibió el reconocimiento Excelencia por impulsar alianzas e iniciativas que promueven el desarrollo sostenible.