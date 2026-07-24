La periodista Mary Triny Zea es finalista de los Premios Huellas del Istmo 2026

La <b><a href="/tag/-/meta/udi-universidad-del-istmo">Universidad del Istmo (UDI)</a></b> anunció este jueves a los <b>20 finalistas de los Premios Huellas del Istmo 2026</b>, una iniciativa que reconoce proyectos que promueven el <b>desarrollo sostenible</b> y generan un impacto positivo en las comunidades del país.Los seleccionados avanzaron a la etapa final de la sexta edición del certamen, luego de un proceso de evaluación en el que participaron <b>60 postulaciones</b> presentadas por organizaciones y personas con proyectos desarrollados en distintas regiones de <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá.</a></b>De acuerdo con una nota de prensa de la <b>UDI</b>, las iniciativas finalistas abarcan diversas áreas relacionadas con el <b>desarrollo sostenible</b>, entre ellas la <b>protección ambiental</b>, el <b>compromiso con la comunidad</b>, el <b>impulso al crecimiento económico sostenible</b>, la <b>promoción de la justicia</b> y la <b>colaboración para el desarrollo sostenible</b>. La institución destacó que esta diversidad refleja el compromiso de distintos sectores con la transformación positiva del país.En la categoría de <b>Promoción de la Justicia y la Paz</b>, la distinción <b>Inspiración</b> fue entregada a la periodista de <b>La Estrella de Panamá</b>, <b>Mary Triny Zea</b>, en reconocimiento a su trayectoria profesional de más de 20 años, durante la cual ha realizado coberturas sobre diversas temáticas, entre ellas <b>corrupción</b> y <b>cambio climático</b>. Zea estaba nominada junto a <b>Markova Concepción Jaramillo</b>.En la categoría de <b>Compromiso con el Bienestar Humano</b>, el reconocimiento <b>Inspiración</b> fue otorgado a <b>Vylma Yadira Yánez Zurita</b>, mientras que el premio <b>Excelencia</b> recayó en la <b>Fundación Pro Niños de Darién</b>, por su labor en favor del bienestar de las comunidades.En <b>Compromiso con la Sostenibilidad Ambiental</b>, el galardón <b>Inspiración</b> fue para <b>Manuel Antonio Walter Conrado</b>, en tanto que el reconocimiento <b>Excelencia</b> fue concedido a <b>Simple AF</b>, por sus iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.Dentro de la categoría <b>Impulso al Crecimiento Económico Sostenible</b>, <b>Sofía Fasquelle</b> recibió el reconocimiento <b>Inspiración</b>, mientras que la <b>Fundación para el Emprendimiento e Innovación de Panamá </b>obtuvo el premio <b>Excelencia</b> por su aporte al fortalecimiento del emprendimiento y el <b>desarrollo económico sostenible</b>.Por otro lado, el reconocimiento <b>Excelencia</b> en la categoría <b>Promoción de la Justicia y la Paz</b> fue para <b>Sí Educación Sexual y Derechos Humanos</b>, por su trabajo en la promoción de los <b>derechos humanos</b> y la construcción de una sociedad más justa.Finalmente, en la categoría <b>Colaboración para el Desarrollo Sostenible</b>, el premio <b>Inspiración</b> fue otorgado a <b>Tony Parra</b>, mientras que <b>Aftertalks</b> recibió el reconocimiento <b>Excelencia</b> por impulsar alianzas e iniciativas que promueven el <b>desarrollo sostenible</b>.