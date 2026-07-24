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La periodista Mary Triny Zea es finalista de los Premios Huellas del Istmo 2026

Los finalistas de los Premios del Istmo 2026, en la ceremonia celebrada este jueves.
Los finalistas de los Premios del Istmo 2026, en la ceremonia celebrada este jueves. Cedida
Por
José Vilar
  • 24/07/2026 12:32
Los Premios Huellas del Istmo 2026, de la Universidad del Istmo reconocen a personas que promueven inciativas y proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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La Universidad del Istmo (UDI) anunció este jueves a los 20 finalistas de los Premios Huellas del Istmo 2026, una iniciativa que reconoce proyectos que promueven el desarrollo sostenible y generan un impacto positivo en las comunidades del país.

Los seleccionados avanzaron a la etapa final de la sexta edición del certamen, luego de un proceso de evaluación en el que participaron 60 postulaciones presentadas por organizaciones y personas con proyectos desarrollados en distintas regiones de Panamá.

De acuerdo con una nota de prensa de la UDI, las iniciativas finalistas abarcan diversas áreas relacionadas con el desarrollo sostenible, entre ellas la protección ambiental, el compromiso con la comunidad, el impulso al crecimiento económico sostenible, la promoción de la justicia y la colaboración para el desarrollo sostenible. La institución destacó que esta diversidad refleja el compromiso de distintos sectores con la transformación positiva del país.

En la categoría de Promoción de la Justicia y la Paz, la distinción Inspiración fue entregada a la periodista de La Estrella de Panamá, Mary Triny Zea, en reconocimiento a su trayectoria profesional de más de 20 años, durante la cual ha realizado coberturas sobre diversas temáticas, entre ellas corrupción y cambio climático. Zea estaba nominada junto a Markova Concepción Jaramillo.

En la categoría de Compromiso con el Bienestar Humano, el reconocimiento Inspiración fue otorgado a Vylma Yadira Yánez Zurita, mientras que el premio Excelencia recayó en la Fundación Pro Niños de Darién, por su labor en favor del bienestar de las comunidades.

En Compromiso con la Sostenibilidad Ambiental, el galardón Inspiración fue para Manuel Antonio Walter Conrado, en tanto que el reconocimiento Excelencia fue concedido a Simple AF, por sus iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

Dentro de la categoría Impulso al Crecimiento Económico Sostenible, Sofía Fasquelle recibió el reconocimiento Inspiración, mientras que la Fundación para el Emprendimiento e Innovación de Panamá obtuvo el premio Excelencia por su aporte al fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo económico sostenible.

Por otro lado, el reconocimiento Excelencia en la categoría Promoción de la Justicia y la Paz fue para Sí Educación Sexual y Derechos Humanos, por su trabajo en la promoción de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa.

Finalmente, en la categoría Colaboración para el Desarrollo Sostenible, el premio Inspiración fue otorgado a Tony Parra, mientras que Aftertalks recibió el reconocimiento Excelencia por impulsar alianzas e iniciativas que promueven el desarrollo sostenible.

La periodista Mary Triny Zea, finalista en la categoría Promoción Justicia y Paz, por su labor periodística.
La periodista Mary Triny Zea, finalista en la categoría Promoción Justicia y Paz, por su labor periodística. Cedida
Labor social

El pasado 16 de julio, los finalistas de los Premios Huellas del Istmo visitaron el Comedor Comunitario La Esperanza, operado por la Fundación Rescate de Alimentos y la Alcaldía de San Miguelito. El objetivo fue crear un espacio de intercambio entre los participantes y el comedor comunitario para conocer experiencias relacionadas con el impacto social, la sostenibilidad territorial, el rescate de alimentos y el voluntariado comunitario.

Desde el inicio de sus operaciones, en enero de 2026, este comedor, ubicado en el sector de Samaria, en el corregimiento Belisario Porras, ha preparado más de 2,500 comidas, rescatado más de 1,000 libras de alimentos y beneficiado a más de 1,200 personas. Del total de beneficiarios, el 65 % corresponde a menores de edad, el 20 % a adultos y el 15 % a adultos mayores.

La razón de ser de los premios

Los Premios Huellas del Istmo reconocen a personas y organizaciones que desarrollan proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito de visibilizar buenas prácticas que contribuyan al bienestar de las personas, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico responsable y la construcción de una sociedad más inclusiva.

El jurado de esta edición estuvo integrado por Claudia Melissa Vidal (CAPADESO – Palabras Poderosas), Gabriel Rebollón (Sangre Panamá), Cilinia Aparicio (Ministerio de Ambiente), Alexei Castillo (Bliss), Carlos Carrasco (Banco Nacional de Panamá), Alejandro Carbonell (Ciudad del Saber), Iván Chanis (Fundación Iguales), Ana Cecilia Morales (Solutes Group), Nilena Marín (BAC – Fundación Tortuguías) y Julio Mosquera (ANREH).

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