Un mes después de los terremotos en Venezuela: más de 5,300 muertos y miles siguen desplazados

Se cumple un mes desde que Venezuela sufrió la devastación provocada por los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, que cobraron la vida de 5,398 personas y dejaron más de 16,740 heridos. El último balance ofrecido este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señala además que 17,907 personas quedaron sin vivienda y que 23,335 permanecen en 107 campamentos transitorios, mientras que 128,324 familias han recibido algún tipo de atención por parte de las autoridades.

Este es, según el parte oficial, el panorama situacional de la emergencia que atraviesa el país. No obstante, durante este mes la respuesta no solo ha estado marcada por la labor voluntaria de vecinos, que incluso buscaron entre los escombros a personas atrapadas bajo las ruinas, sino también por la solidaridad internacional y por las críticas al liderazgo interino de Delcy Rodríguez debido a su gestión de la tragedia.

La ayuda humanitaria también se hizo presente mediante el apoyo brindado por varios países, entre ellos Panamá, Costa Rica, Ecuador, Chile, España y el Reino Unido, especialmente en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.

Por otro lado, el Banco Mundial advirtió esta semana, en un informe, que la reconstrucción de Venezuela requerirá 19,600 millones de dólares. Asimismo, Unicef alertó que 1.8 millones de personas, entre ellas 680,000 niños, necesitan asistencia humanitaria tras la catástrofe. A su vez, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la escasez de recursos en el país amenaza con desencadenar una crisis sanitaria en medio de la emergencia.