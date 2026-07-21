Congreso de Colombia abre pulso por posesión militar de De La Espriella en Popayán

El lugar donde <b>Abelardo de la Espriella</b> asumirá la <b>Presidencia de Colombia</b> se convirtió en un nuevo foco de confrontación política entre el mandatario electo, el Gobierno saliente y distintos sectores del <b>Congreso</b>.Según informó <b>El Tiempo</b>, la representante <b>Carol Borda</b>, del <b>Partido Salvación Nacional</b>, presentó el pasado 20 de julio una proposición para que el acto pueda celebrarse fuera de <b>Bogotá</b>, concretamente en una guarnición de las <b>Fuerzas Militares</b> escogida por <b>De La Espriella</b>.La iniciativa busca abrirle paso a la intención anunciada por el presidente electo pocos días después de ganar las elecciones: <b>recibir el cargo en una instalación castrense, en lugar de hacerlo en la Plaza de Bolívar o la Casa de Nariño</b>, escenarios utilizados tradicionalmente para el traspaso del poder presidencial.La solicitud de <b>Borda </b>ante el Legislativo también fue reportada por otros medios colombianos, que ubican al <b>Cantón Militar José Hilario López</b>, en la ciudad de <b>Popayán</b>, como una de las principales alternativas.