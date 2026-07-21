Congreso de Colombia abre pulso por posesión militar de De La Espriella en Popayán

El lugar donde Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia se convirtió en un nuevo foco de confrontación política entre el mandatario electo, el Gobierno saliente y distintos sectores del Congreso. Según informó El Tiempo, la representante Carol Borda, del Partido Salvación Nacional, presentó el pasado 20 de julio una proposición para que el acto pueda celebrarse fuera de Bogotá, concretamente en una guarnición de las Fuerzas Militares escogida por De La Espriella. La iniciativa busca abrirle paso a la intención anunciada por el presidente electo pocos días después de ganar las elecciones: recibir el cargo en una instalación castrense, en lugar de hacerlo en la Plaza de Bolívar o la Casa de Nariño, escenarios utilizados tradicionalmente para el traspaso del poder presidencial. La solicitud de Borda ante el Legislativo también fue reportada por otros medios colombianos, que ubican al Cantón Militar José Hilario López, en la ciudad de Popayán, como una de las principales alternativas.

Gobierno busca mantener la ceremonia en Bogotá

La posibilidad de cambiar el escenario encontró resistencia en el Gobierno de Gustavo Petro. El mandatario descartó públicamente que la posesión se realice en una guarnición, mientras sectores oficialistas impulsaron otra proposición para rechazar el traslado y conservar el acto protocolario en la capital. El debate quedó así en manos del Congreso, que deberá determinar si autoriza una sesión fuera de Bogotá para acompañar la investidura del próximo jefe de Estado. La discusión no se limita a una disputa simbólica. También plantea interrogantes jurídicos, logísticos y operativos sobre una ceremonia que congregará a congresistas, autoridades nacionales, representantes diplomáticos e invitados internacionales. De concretarse, sería un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia, de acuerdo con fuentes militares consultadas por El Tiempo.

Popayán, entre el simbolismo y el riesgo

Una de las opciones mencionadas por De La Espriella es el Cantón Militar José Hilario López, ubicado en Popayán y sede de la Tercera División y la Vigésima Novena Brigada del Ejército. El presidente electo ha relacionado la elección del Cauca con la compleja situación de orden público que atraviesa ese departamento, donde mantienen presencia estructuras disidentes vinculadas a alias ‘Iván Mordisco’. En esta región se desarrolla además la denominada Operación Perseo, una ofensiva de la Fuerza Pública destinada a recuperar el control territorial del cañón del Micay, una zona estratégica golpeada por el narcotráfico y la actividad de grupos armados. Sin embargo, el propio contexto de violencia que busca destacar De La Espriella podría convertirse en el principal obstáculo para desarrollar allí una ceremonia presidencial. Según la información publicada por El Tiempo, un helicóptero estacionado dentro del Cantón Militar José Hilario López fue atacado recientemente con un dron que transportaba un artefacto explosivo. El dispositivo cayó sobre la aeronave, pero no detonó. El incidente aumentó las preocupaciones sobre las condiciones necesarias para proteger al mandatario electo, a los miembros del Congreso y a los invitados durante el acto.

Advertencia sobre un posible atentado

Las alertas se intensificaron después de que el equipo de De La Espriella denunciara la existencia de información de inteligencia sobre un supuesto plan para atentar contra su vida. “Abelardo De la Espriella recibió en las últimas horas información de inteligencia que advierte sobre un posible plan criminal para atentar contra su vida durante el desarrollo de la agenda de empalmes regionales”, indicó su equipo mediante un comunicado divulgado el lunes 20 de julio. La advertencia añade presión a la definición del lugar y obligaría a las autoridades a implementar controles técnicos, operativos y de inteligencia especialmente rigurosos si la ceremonia es trasladada a una zona con presencia activa de estructuras ilegales.

Fuerzas Militares aún no reciben instrucciones