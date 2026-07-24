Gobierno de Panamá no tiene nada que ver con reclutamiento de ciudadanos para la guerra, destaca ministro Orillac

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró que el Gobierno Nacional y el presidente José Raúl Mulino no tienen ninguna relación con el reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Orillac calificó como lamentable esta situación y reiteró que la administración del presidente Mulino no avala ni participa en este tipo de programas.

“Es una lástima. Eso no es un tema que el Gobierno Nacional ni el presidente Mulino tienen absolutamente nada que ver con esto”, afirmó el ministro.

El funcionario hizo un llamado a la población panameña, especialmente a los padres de familia, para mantenerse alerta ante posibles ofertas que puedan llevar a ciudadanos a involucrarse en escenarios de guerra.