Gobierno de Panamá no tiene nada que ver con reclutamiento de ciudadanos para la guerra, destaca ministro Orillac

<i><b>'Le pido a la población panameña, a los padres de familia, que tengan mucho cuidado. No podemos intervenir en la decisión de un familiar para efectos de estos programas, pero como Gobierno no estamos de acuerdo, no estamos participando ni tenemos ninguna intención',</b></i> señaló.Orillac indicó que el tema se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades y explicó que, aunque algunas personas toman la decisión de incorporarse a estos programas de manera individual, el Estado no respalda este tipo de reclutamientos.<i><b>'Es un tema que escapa del Gobierno Nacional. Personalmente, las personas han decidido, pero el Gobierno no está de acuerdo ni tiene que ver con este tipo de reclutamiento', </b></i>agregó.Las declaraciones del ministro surgen luego de que la Cancillería de Panamá informara que mantiene seguimiento a 15 ciudadanos panameños que habrían sido reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, con reportes de un fallecido y personas desaparecidas.