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Gobierno de Panamá no tiene nada que ver con reclutamiento de ciudadanos para la guerra, destaca ministro Orillac

El ministro Orillac aclara que el Gobierno de Panamá no participa en reclutamiento de panameños para conflictos bélicos
El ministro Orillac aclara que el Gobierno de Panamá no participa en reclutamiento de panameños para conflictos bélicos Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/07/2026 14:11
El ministro de la Presidencia advirtió a la población sobre los riesgos de estas ofertas y aclaró que el Estado no interviene en decisiones individuales.

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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró que el Gobierno Nacional y el presidente José Raúl Mulino no tienen ninguna relación con el reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Orillac calificó como lamentable esta situación y reiteró que la administración del presidente Mulino no avala ni participa en este tipo de programas.

“Es una lástima. Eso no es un tema que el Gobierno Nacional ni el presidente Mulino tienen absolutamente nada que ver con esto”, afirmó el ministro.

El funcionario hizo un llamado a la población panameña, especialmente a los padres de familia, para mantenerse alerta ante posibles ofertas que puedan llevar a ciudadanos a involucrarse en escenarios de guerra.

“Le pido a la población panameña, a los padres de familia, que tengan mucho cuidado. No podemos intervenir en la decisión de un familiar para efectos de estos programas, pero como Gobierno no estamos de acuerdo, no estamos participando ni tenemos ninguna intención”, señaló.

Orillac indicó que el tema se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades y explicó que, aunque algunas personas toman la decisión de incorporarse a estos programas de manera individual, el Estado no respalda este tipo de reclutamientos.

“Es un tema que escapa del Gobierno Nacional. Personalmente, las personas han decidido, pero el Gobierno no está de acuerdo ni tiene que ver con este tipo de reclutamiento”, agregó.

Las declaraciones del ministro surgen luego de que la Cancillería de Panamá informara que mantiene seguimiento a 15 ciudadanos panameños que habrían sido reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania, con reportes de un fallecido y personas desaparecidas.

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