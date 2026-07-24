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Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
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  • 24/07/2026 14:30
Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente.

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Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable.

Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026
Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026

Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de 630 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años.

Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones.

Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.

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Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

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