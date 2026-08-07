Oro, plata y bronce: el triplete de medallas que celebra la delegación panameña

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La delegación deportiva de Panamá incrementó este viernes 7 de agosto su medallero en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras conquistar la presea dorada en eSports con Jhonnatan Mora, la medalla de plata en equitación con Victoria Heurtematte y el bronce en karate por medio de Alberto Gálvez en una jornada donde el país afronta disputas decisivas en béisbol y atletismo previo a la clausura del certamen caribeño
En la modalidad de eFootball (futbol virtual) dentro de los eSports (deportes electrónicos) el competidor Jhonnatan Mora aseguró la sexta medalla de oro para la delegación panameña al superar 2 partidas a 0 al guatemalteco Arnaldo Vásquez en la gran final, luego de remontar en la fase semifinal para vencer 2 a 1 al venezolano Carlos Salazar.
En la disciplina de equitación la jinete Victoria Heurtematte junto al ejemplar Quick Chick 3 obtuvo la séptima presea de plata para Panamá al finalizar en la segunda posición de la prueba de Salto Individual, resultado que además le permitió ubicarse en la sexta casilla de la clasificación general de la competencia.
Por su parte, el karateca Alberto Gálvez logró la medalla de bronce para la representación istmeña al ganar en la categoría de Kumite (una de las tres modalidades del karate) de 67 kilogramos tras derrotar 8 a 0 al mexicano Iván Corona en el combate decisivo, luego de superar una ronda de grupos donde venció 10 a 2 al guatemalteco Carlos Chacón y ceder ante representantes de Puerto Rico y Cuba para volver al podio regional tras su presea lograda en Barranquilla 2018.
En el atletismo, el corredor colonense Chamar Chambers disputará la final de los 800 metros planos este viernes a las 4:35 de la tarde en búsqueda de subir al podio tras avanzar en la serie eliminatoria con un tiempo de 1:47.25 minutos que representó la segunda mejor marca del sumario
Estos triunfos se suman a la actuación de Alyiah Lide De León en la gimnasia artística donde la atleta panameña conquistó dos medallas de oro en la prueba de viga de equilibrio y piso tras completar su itinerario que incluyó presentaciones en las modalidades de barras y potro.
En otros compromisos programados la selección de fútbol sub-21 disputará el partido por la medalla de bronce ante Colombia mientras que el equipo masculino de sóftbol enfrentará a República Dominicana a las ocho de la noche en un duelo clave por el acceso a la jornada de medallas.
En el béisbol, la novena nacional buscará la medalla de oro a las 6:00 p.m. en el encuentro decisivo del torneo tras asegurar el cupo a la gran final con su victoria previa ante el conjunto anfitrión de República Dominicana, ya que a pesar de caer 4 carreras por 1 frente al equipo de Puerto Rico en el cierre de la Súper Ronda este resultado no afectó su clasificación al partido por el título regional.
En el atletismo, el corredor colonense Chamar Chambers disputará la final de los 800 metros planos este viernes a las 4:35 de la tarde en búsqueda de subir al podio tras avanzar en la serie eliminatoria con un tiempo de 1:47.25 minutos que representó la segunda mejor marca del sumario.
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