Ejercicios Panamax: así refuerza Estados Unidos su influencia en torno al Canal

La protección del Canal de Panamá ha vuelto a ocupar un lugar central en los ejercicios militares y de seguridad que reúnen a Panamá y Estados Unidos con el inicio de Panamax 2026.

Desde el inicio de la administración del presidente José Raúl Mulino, estos entrenamientos fueron retomados en el país y han evolucionado hacia escenarios que preparan a las fuerzas participantes para responder ante amenazas terrestres, marítimas, aéreas, cibernéticas y tecnológicas.

Pero el interés de Washington trasciende la protección de la vía interoceánica. Para Estados Unidos, Panamax también funciona como una herramienta para fortalecer su presencia e influencia en el hemisferio, estrechar alianzas de seguridad y mantener una red de países capaces de operar conjuntamente ante eventuales crisis regionales.

“Juntos trabajaremos para fortalecer nuestra región y nuestra área de responsabilidad”, dijo el mayor general Phil Ryan, entonces comandante de U.S. Army South, durante Panamax 2024, según información del Comando Sur de los Estados Unidos.

Las actividades desarrolladas esta semana durante Panamax 2026 reflejan ese enfoque.

Entre los entrenamientos realizados figuran una prueba de calificación de natación, ejercicios de familiarización con embarcaciones y prácticas para contrarrestar pequeños sistemas aéreos no tripulados, conocidos como drones.

En este último entrenamiento participaron miembros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y fuerzas panameñas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta frente a amenazas que forman parte de los nuevos escenarios de seguridad.

Panamax es organizado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur. Su objetivo declarado es mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad colectiva para desarrollar operaciones multinacionales complejas y en todos los dominios, con el propósito de garantizar el libre flujo del comercio a través del Canal y contribuir a la seguridad y estabilidad regional.

La interoperabilidad es uno de los conceptos centrales del ejercicio: que las fuerzas militares y de seguridad de distintos países puedan comunicarse, compartir información y ejecutar operaciones bajo procedimientos compatibles.