Ejercicios Panamax: así refuerza Estados Unidos su influencia en torno al Canal

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La protección del Canal de Panamá ha vuelto a ocupar un lugar central en los ejercicios militares y de seguridad que reúnen a Panamá y Estados Unidos con el inicio de Panamax 2026.
Desde el inicio de la administración del presidente José Raúl Mulino, estos entrenamientos fueron retomados en el país y han evolucionado hacia escenarios que preparan a las fuerzas participantes para responder ante amenazas terrestres, marítimas, aéreas, cibernéticas y tecnológicas.
Pero el interés de Washington trasciende la protección de la vía interoceánica. Para Estados Unidos, Panamax también funciona como una herramienta para fortalecer su presencia e influencia en el hemisferio, estrechar alianzas de seguridad y mantener una red de países capaces de operar conjuntamente ante eventuales crisis regionales.
“Juntos trabajaremos para fortalecer nuestra región y nuestra área de responsabilidad”, dijo el mayor general Phil Ryan, entonces comandante de U.S. Army South, durante Panamax 2024, según información del Comando Sur de los Estados Unidos.
Las actividades desarrolladas esta semana durante Panamax 2026 reflejan ese enfoque.
Entre los entrenamientos realizados figuran una prueba de calificación de natación, ejercicios de familiarización con embarcaciones y prácticas para contrarrestar pequeños sistemas aéreos no tripulados, conocidos como drones.
En este último entrenamiento participaron miembros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y fuerzas panameñas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta frente a amenazas que forman parte de los nuevos escenarios de seguridad.
Panamax es organizado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur. Su objetivo declarado es mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad colectiva para desarrollar operaciones multinacionales complejas y en todos los dominios, con el propósito de garantizar el libre flujo del comercio a través del Canal y contribuir a la seguridad y estabilidad regional.
La interoperabilidad es uno de los conceptos centrales del ejercicio: que las fuerzas militares y de seguridad de distintos países puedan comunicarse, compartir información y ejecutar operaciones bajo procedimientos compatibles.
Para Washington, esta capacidad tiene un valor estratégico. Cuanto más preparados estén sus aliados para trabajar junto a las fuerzas estadounidenses, mayor será la capacidad de coordinar una respuesta conjunta ante una eventual crisis.
“La interoperabilidad es una parte fundamental de este entrenamiento”, afirmó el teniente comandante Kyle Monbleau, principal planificador y enlace del comandante del Componente Marítimo de la Fuerza Combinada de Estados Unidos para los ejercicios de este año, según información del Comando Sur. “Este ejercicio es una excelente manera de preparar a estas naciones para futuros esfuerzos conjuntos de seguridad y defensa”, añadió.
De esta manera, Panamax no solo sirve como mecanismo de entrenamiento. También permite a Estados Unidos construir relaciones de confianza, estandarizar procedimientos y ampliar su red de cooperación militar en el hemisferio.
La importancia de Panamax para Estados Unidos se entiende también por su carácter multinacional.
Para Washington, cada ejercicio representa una oportunidad para ampliar una red de cooperación que va más allá de las relaciones bilaterales. El entrenamiento conjunto permite que mandos de diferentes países establezcan contactos, compartan conocimientos, conozcan sus capacidades y adopten procedimientos compatibles, de acuerdo a autoridades del Comando Sur.
Esa experiencia puede convertirse posteriormente en una ventaja para coordinar operaciones de seguridad en el hemisferio.
La cooperación también permite a Estados Unidos mantener una presencia activa en una zona que considera estratégica para su seguridad y para la protección de las rutas comerciales.
El interés estadounidense en Panamax está estrechamente relacionado con la importancia económica del Canal.
El contralmirante Carlos Sardiello, comandante de las Fuerzas Navales del Sur de Estados Unidos, señaló durante Panamax 2026 que la protección de la vía interoceánica no constituye únicamente una prioridad de defensa regional, sino también un elemento fundamental para la estabilidad económica mundial.
La posición del Canal hace que una interrupción significativa de sus operaciones pueda tener repercusiones mucho más allá de Panamá, debido al papel que desempeña en el tránsito del comercio internacional.
Para Estados Unidos, garantizar la seguridad de esta ruta significa, por tanto, proteger un corredor fundamental para la navegación y el comercio mundial.
En ese contexto, la cooperación militar y de seguridad con Panamá adquiere un valor estratégico que trasciende el entrenamiento puntual.
Aunque Panamax tiene como eje declarado la protección del Canal, el ejercicio también contribuye a profundizar la relación de seguridad entre Panamá, Estados Unidos y otros países del hemisferio.
El Comando Sur señala que, a solicitud del Gobierno de Panamá, Estados Unidos busca utilizar las capacidades multinacionales y la interoperabilidad desarrollada durante el entrenamiento, cuando Panamá lo considere necesario, para contribuir a la defensa del Canal y mejorar la seguridad regional.
Esto coloca a Panamá en una posición central dentro de la estrategia de cooperación de Washington en el hemisferio: el país aporta el escenario, sus fuerzas de seguridad y su conocimiento del territorio, mientras Estados Unidos aporta capacidades, entrenamiento y una red de socios internacionales.
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