Panamax 2026 simula ataque con buque contra el Canal de Panamá

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Fuerzas especiales de Panamá, Estados Unidos, Argentina y Perú realizaron este viernes 7 de agosto un simulacro de toma de control de un buque dentro del ejercicio multinacional Panamax 2026, en un escenario que recreó una posible amenaza contra la seguridad del Canal de Panamá.
La operación formó parte de los entrenamientos diseñados para evaluar la capacidad de respuesta ante riesgos considerados estratégicos para la vía interoceánica. Según las autoridades, el ejercicio simuló la utilización de una embarcación como un arma potencial contra el Canal.
El ejercicio se desarrolla dentro de Panamax 2026, organizado por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), que reúne a fuerzas de distintos países para fortalecer la protección del Canal de Panamá y otras infraestructuras estratégicas.
El comisionado Christian Escala, oficial planificador de Panamax 2026, explicó que la maniobra consistió en una operación de asalto marítimo ejecutada por equipos especiales de los cuatro países participantes.
“Realizamos una operación de asalto a un buque para tomar el control, ya que un buque es considerado como una amenaza asimétrica que pudiese de una u otra forma atentar contra la seguridad del Canal de Panamá”, indicó Escala a los medios que asistieron a la cobertura.
El operativo movilizó tres botes tácticos con aproximadamente 15 unidades cada uno, para un total de 45 efectivos.
Durante la simulación, miembros de la fuerza pública representaron a una organización ficticia denominada Brigadas Mártires de la Liberación (BML), utilizada como referencia para recrear un escenario de amenaza terrorista.
De acuerdo con Escala, las unidades partieron tras recibir información de inteligencia y demoraron cerca de 35 minutos en localizar el objetivo desde el muelle número 3 de Rodman. El control total de la embarcación se logró en aproximadamente una hora y media.
El oficial explicó que Panamax 2026 integra distintos escenarios operativos que incluyen acciones terrestres, marítimas y aéreas. También contempla el uso de equipos tecnológicos para detección y localización de amenazas, así como ejercicios de asistencia humanitaria y operaciones de rescate.
Se conoció que el ejercicio Panamax se desarrolla periódicamente con la participación de fuerzas de distintos países y tiene entre sus objetivos fortalecer la coordinación para proteger infraestructuras críticas y responder a situaciones que puedan afectar la seguridad del Canal de Panamá.
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