Plan de seguridad en Michoacán: Sheinbaum busca reanudar envíos de aguacate a Estados Unidos

El Gobierno de México desplegó un operativo de 1.557 efectivos de seguridad en las principales zonas productoras de aguacate de Michoacán, luego de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las exportaciones del fruto debido al retiro de sus inspectores por motivos de seguridad, según informó la agencia EFE con base en reportes oficiales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que el operativo está integrado por 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 del Ejército Mexicano, quienes se trasladaron por vía terrestre desde distintos puntos del país hacia territorio michoacano.

Al llegar a la entidad, los efectivos se sumarán a las labores que desarrollan la 21.ª y 43.ª Zonas Militares, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).

De acuerdo con la Defensa, el despliegue busca reforzar la seguridad en las áreas de cultivo, centros de empaque y vías de comunicación, además de brindar acompañamiento y vigilancia permanente en los puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Entre las operaciones previstas se encuentran patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas. Las autoridades señalaron que las fuerzas armadas también buscan inhibir delitos como la extorsión contra los productores de aguacate, un problema donde operan grupos del crimen organizado en la región. El operativo abarcará áreas conurbadas de municipios clave como Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

El anuncio se produce luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestara su intención de reanudar “lo más pronto posible” las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, tras reunirse con productores locales, el Gobierno puso en marcha un plan de trabajo para “garantizar todavía más la seguridad” en Michoacán. La mandataria también adelantó que México planteará a Estados Unidos la posibilidad de que, en caso necesario, inspectores mexicanos sustituyan temporalmente a los funcionarios estadounidenses para destrabar el comercio.

Actualmente, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene a Michoacán en el nivel 4 de alerta de viaje (“no viajar”) por riesgos de delincuencia y terrorismo, manteniendo restringidos los desplazamientos de personal diplomático y gubernamental en ese estado.

Cabe destacar que México exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían enviado 501.824 toneladas al extranjero.