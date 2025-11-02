Sheinbaum condena asesinato de alcalde en oeste de México y promete que no habrá impunidad

<b>Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral de 2024,</b> como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024 bajo las siglas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan 'el del Sombrero'.Durante 2025, Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios.