Marco Rubio llega a México con agenda marcada por fentanilo, seguridad y amenaza de aranceles de Trump

En este contexto, la <b>DEA</b> ha intensificado operativos contra el <b>fentanilo</b> en territorio mexicano, mientras que México ha respondido con <b>extradiciones clave</b>, como la de <b>Rafael Caro Quintero</b>, símbolo para Estados Unidos por el asesinato del agente Enrique 'Kiki' Camarena en 1985.No obstante, expertos como <b>Erubiel Tirado</b> advierten que esta estrategia representa un nivel de <b>subordinación inédita</b> a las políticas estadounidenses, con operativos más agresivos contra laboratorios, decomisos de precursores químicos y detenciones cuestionadas de líderes del narcotráfico.