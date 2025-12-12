Maduro arremete contra María Corina Machado y tilda de ‘ridícula’ su llegada a Oslo

Nicolás Maduro volvió a descalificar públicamente a la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, burlándose de su reciente llegada, en la madrugada del 11 de diciembre, a la ciudad de Oslo y recurriendo a ataques personales durante un acto transmitido por la televisión estatal.

Maduro calificó de “ridícula” la presencia de Machado en la capital noruega, a donde arribó tras una compleja salida de Venezuela en medio de amenazas y un trayecto que incluyó viajes por tierra, mar y aire.

En su discurso, Maduro retomó acusaciones habituales contra la líder opositora, asegurando —sin presentar pruebas— que ella habría “llamado a invadir Venezuela”.

Maduro también insistió en que la oposición no volverá a ocupar el poder en el país. “Más nunca volverán esos apellidos a Venezuela”, dijo, en referencia a Machado y a la dirigencia antichavista, a quienes ha acusado reiteradamente de servir a intereses extranjeros.

Las declaraciones se producen en medio de tensiones políticas y una creciente presión internacional tras el reconocimiento a Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, así como el despliegue de tropas, aviones y buques de guerra al sur del Mar Caribe.