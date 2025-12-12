Representante de la Unión Santeña responde por hallazgo de jamones del IMA en Chepo

El representante del corregimiento de Unión Santeña de Chepo, Euclides Pimentel Delgado, salió al paso de las acusaciones surgidas en redes sociales tras el hallazgo de bolsas navideñas y jamones picnic del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en una residencia del distrito, caso que ya es investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

El representante aseguró que no existe irregularidad en el manejo de las 550 bolsas navideñas asignadas a su corregimiento y explicó que parte de los productos fueron trasladados hacia el área de Chepo debido a que su comunidad no cuenta con servicio de energía eléctrica, lo que impedía conservar los jamones hasta el 24 de diciembre.

“Cómo vamos a guardar un jamón para el día 24 de diciembre desde el día 3 de diciembre? Era imposible. Por ese motivo, tuvimos que enviar a familiares piezas que fueron pagadas aquí, al área de Chepo para la refrigeración de dichas piezas”, sostuvo.

Según el representante, las bolsas navideñas fueron entregadas en su totalidad en Unión Santeña, en presencia del personal del IMA. Aseguró que las piezas trasladadas fuera del corregimiento no corresponden a venta o reventa, sino a logística para evitar la descomposición de los alimentos. “No es mentira lo que se dice en las redes sociales, pero no como lo dicen, porque fueron reenviadas de Unión Santeña ”, afirmó.

Jamones hallados en Chepo

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que el Ministerio Público realizó un allanamiento en una residencia de Chepo tras una denuncia por la presunta venta ilegal de jamones de las naviferias.

En el operativo se hallaron 17 bolsas navideñas y 9 jamones picnic identificados por el IMA. La persona aprehendida alegó ser cuñado del representante de Tortí.

El representante de Unión Santeña señaló la situación como una “tormenta” y recordó que su comunidad, pese a la distancia y limitaciones, tiene derecho a acceder a las bolsas navideñas como cualquier otro poblado del país.

Añadió que pondrá a disposición videos del proceso de recolección y traslado de los productos junto al personal del IMA como respaldo.