Nacional

IMA niega vínculo de funcionarios en caso de jamones hallados en Chepo

La Fiscalía Anticorrupción encuentra bolsas navideñas y jamones del IMA en residencia de Chepo
La Fiscalía Anticorrupción encuentra bolsas navideñas y jamones del IMA en residencia de Chepo IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/12/2025 14:43
El IMA rechazó cualquier vinculación de sus funcionarios con la investigación por el hallazgo de productos de naviferias en Chepo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) emitió un comunicado en el que aclara y desmiente categóricamente la vinculación de algún funcionario de la entidad con las investigaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción, tras el hallazgo de jamones picnic y otros productos destinados a las naviferias en el distrito de Chepo, provincia de Panamá.

La institución también hizo un llamado a frenar las especulaciones, luego de que circularan imágenes de colaboradores del IMA que, según aclaró, no guardan ninguna relación con el caso en investigación.

El IMA denuncia venta ilegal y Fiscalía ejecuta allanamiento en Chepo

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que el Ministerio Público realizó un allanamiento en una residencia de Chepo tras una denuncia por la presunta venta ilegal de jamones de las naviferias.

En el operativo se hallaron 17 bolsas navideñas y 9 jamones picnic identificados por el IMA.

La persona ubicada en la vivienda fue aprehendida y aseguró ser cuñado del representante de Tortí.

