IMA niega vínculo de funcionarios en caso de jamones hallados en Chepo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) emitió un comunicado en el que aclara y desmiente categóricamente la vinculación de algún funcionario de la entidad con las investigaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción, tras el hallazgo de jamones picnic y otros productos destinados a las naviferias en el distrito de Chepo, provincia de Panamá.

La institución también hizo un llamado a frenar las especulaciones, luego de que circularan imágenes de colaboradores del IMA que, según aclaró, no guardan ninguna relación con el caso en investigación.