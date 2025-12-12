Terapias especializadas impulsan la inclusión educativa en Panamá

Un total de 6,213 niños y jóvenes con necesidades específicas de apoyo educativo recibieron terapias especializadas durante este año en el Centro de Atención a la Diversidad (CADI) de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), ubicado en Albrook.

Los beneficiarios provienen de distintos puntos del país y accedieron a servicios en áreas como apoyo psicopedagógico, fonoaudiología, estimulación temprana, dificultades en el aprendizaje y orientación familiar.

De acuerdo con la directora del centro, Graciela Montenegro, además de la atención directa a los menores, el equipo profesional también acompaña a docentes y estudiantes en escuelas de educación preescolar y primaria mediante visitas y seguimiento en el aula, a través del programa de apoyo psicopedagógico “Camino a la Calidad”. Las giras incluyen planteles como las escuelas República de Venezuela, Pedro J. Sosa y Jesús en los Pobres, en Arraiján.

Las terapias ofrecidas buscan reforzar el desarrollo integral de niños con desafíos en el aprendizaje, condiciones del neurodesarrollo y otras necesidades educativas específicas. Estos servicios también permiten que los docentes cuenten con herramientas para mejorar la inclusión y el acompañamiento dentro de sus aulas.

El centro recibe a menores provenientes de provincias, como Chiriquí, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá, lo que evidencia la demanda de atención especializada fuera de la región metropolitana.

Además de la atención a los niños, el lugar sirve como espacio de práctica profesional para estudiantes universitarios de educación especial, psicopedagogía y áreas afines, quienes apoyan el trabajo que se realiza con la población infantil.