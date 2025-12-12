Carlos III anuncia que su tratamiento contra el cáncer se reducirá en 2026 gracias a un diagnóstico precoz

El rey británico, Carlos III, anunció este viernes en un mensaje televisado que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá “reducirse” en el próximo año.

“Hoy puedo compartir la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos, mi programa de tratamiento de cáncer puede “reducirse” en el nuevo año”, dijo el monarca.

En esta inusual comparecencia televisada en la cadena británica Channel 4, Carlos III compartió su experiencia personal con la enfermedad y aseguró que este “hito” es, a la vez, “una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han producido en la investigación del cáncer en los años recientes”.

Fuentes cercanas al monarca precisaron que Carlos III seguirá sometiéndose al tratamiento para el cáncer -cuya tipología sigue siendo desconocida-, pero dada su progresión positiva, ahora iniciará una fase preventiva y reducirá su periodicidad.

“Un diagnóstico precoz, simplemente, salva vidas”, recalcó el rey del Reino Unido, que compartió desde su propia experiencia cómo la noticia de la enfermedad puede ser “abrumadora”, pero si se detecta de forma temprana es la “clave” para transformar los procesos, dar un tiempo incalculable a los equipos médicos y esperanza a los pacientes.

“Durante mi propio viaje con el cáncer, me ha conmovido profundamente lo que solo puedo denominar la ‘comunidad de cuidados’ que rodea a cada paciente de cáncer - los especialistas, enfermeros, investigadores y voluntarios que trabajan incansablemente para salvar y mejorar vidas”, añadió Carlos III.