¿Quién es María Corina Machado? Perfil de la líder opositora venezolana

María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue galardonada con el Nobel de la Paz 2025 AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/12/2025 11:01
La opositora María Corina Machado, fundadora de Vente Venezuela, se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de la Paz mientras permanece en la clandestinidad.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y fundadora del partido Vente Venezuela, se ha consolidado durante dos décadas como una de las voces más firmes contra el gobierno de Nicolás Maduro y un símbolo de la resistencia al chavismo. En octubre fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que obtuvo por su “defensa de la democracia” en Venezuela.

A sus 58 años, Machado, ingeniera industrial con especialización en finanzas, es madre de tres hijos y una figura central en la política venezolana desde principios de los años 2000. Aunque ganó las primarias opositoras de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitó políticamente, impidiéndole participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Pese a ello, desempeñó un papel decisivo tanto en la campaña como en las posteriores protestas por la proclamación de los resultados que ratificaron a Maduro en el poder.

Una trayectoria marcada por el activismo y la confrontación política

Machado obtuvo su primer cargo de elección popular en 2010, cuando fue electa diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda, convirtiéndose en la candidata más votada del país. Sin embargo, su proyección nacional había comenzado años antes, tras su participación en la organización y monitoreo del referendo revocatorio de 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, proceso en el que el mandatario fue finalmente ratificado.

En 2012, un año después de asumir como legisladora, fundó Vente Venezuela, partido liberal que coordina hasta hoy y que propone un modelo económico basado en el libre mercado, el respeto a la propiedad privada y el fortalecimiento del Estado de derecho, en contraposición al socialismo promovido por el chavismo.

Ese mismo año lanzó su primera candidatura presidencial, participando en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Obtuvo el 3,81 % de los votos, quedando en tercer lugar detrás de Henrique Capriles, quien ganó ampliamente con 64,33 %.

