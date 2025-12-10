¿Quién es María Corina Machado? Perfil de la líder opositora venezolana

María Corina Machado, líder opositora venezolana y fundadora del partido Vente Venezuela, se ha consolidado durante dos décadas como una de las voces más firmes contra el gobierno de Nicolás Maduro y un símbolo de la resistencia al chavismo. En octubre fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que obtuvo por su “defensa de la democracia” en Venezuela.

A sus 58 años, Machado, ingeniera industrial con especialización en finanzas, es madre de tres hijos y una figura central en la política venezolana desde principios de los años 2000. Aunque ganó las primarias opositoras de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitó políticamente, impidiéndole participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Pese a ello, desempeñó un papel decisivo tanto en la campaña como en las posteriores protestas por la proclamación de los resultados que ratificaron a Maduro en el poder.