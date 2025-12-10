¿Quién es María Corina Machado? Perfil de la líder opositora venezolana

Machado obtuvo su primer cargo de elección popular en 2010, cuando fue electa diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda, convirtiéndose en la candidata más votada del país. Sin embargo, su proyección nacional había comenzado años antes, tras su participación en la organización y monitoreo del referendo revocatorio de 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez, proceso en el que el mandatario fue finalmente ratificado.En 2012, un año después de asumir como legisladora, fundó Vente Venezuela, partido liberal que coordina hasta hoy y que propone un modelo económico basado en el libre mercado, el respeto a la propiedad privada y el fortalecimiento del Estado de derecho, en contraposición al socialismo promovido por el chavismo.Ese mismo año lanzó su primera candidatura presidencial, participando en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Obtuvo el 3,81 % de los votos, quedando en tercer lugar detrás de Henrique Capriles, quien ganó ampliamente con 64,33 %.