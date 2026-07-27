De Mulino en Perú a las sanciones de la ANTAI: las noticias que marcaron este 27 de julio

Este lunes 27 de julio, la agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por acontecimientos políticos, económicos e internacionales que captaron la atención de la opinión pública.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó a Lima, Perú, para asistir a la ceremonia de transmisión de mando en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia del país sudamericano para el periodo 2026-2031.

-La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) anunció sanciones contra 20 funcionarios públicos, incluida la alcaldesa de Arraiján, tras concluir investigaciones administrativas por presuntas violaciones al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. Entre las medidas adoptadas figuran descuentos salariales, multas y recomendaciones de destitución.

-La bancada independiente Vamos presentó una hoja de ruta con el propósito de impulsar una reforma integral del sistema eléctrico panameño antes de que expiren, en octubre de 2028, las concesiones de las empresas distribuidoras de energía.

-El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó que esta semana presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que contiene el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, cumpliendo con el plazo constitucional que vence el próximo 31 de julio.

-El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un plan de reorganización del servicio exterior que contempla el cierre de 14 embajadas, cerca de 15 consulados y la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, una decisión que marcaría un cambio en la política exterior del país.