¡Nueva medalla para Panamá! Ian Romero conquista el bronce en taekwondo en Santo Domingo 2026

Panamá logró este lunes una nueva medalla en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en la categoría de taekwondo.

La presea vino de la mano del atleta Ian Romero, quien ganó la medalla de bronce al vencer 2-0 al puertorriqueño Luis De Jesús en los 68 kilogramos (kg), informó el Comité Olímpico de Panamá.

La medalla de Romero se suma a las obtenidas por la atleta Némesis Candelo, quien obtuvo el oro en la categoría de judo en los 52 kg, y Kristine Jiménez, que ganó la medalla de bronce.