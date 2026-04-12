Realizando Metas y el PRD batallan por el control de los adherentes

El número de ciudadanos inscritos en partidos políticos en Panamá registró una leve variación entre finales de marzo y el 9 de abril de 2026, según las cifras más recientes del Tribunal Electoral (TE).

En total, el padrón partidario pasó de 1.543.592 afiliados el 26 de marzo a 1.542.866 al 9 de abril, lo que representa una disminución neta de 726 miembros.

El partido con mayor cantidad de adherentes continúa siendo el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que pasó de 563.042 a 562.164 inscritos, con una reducción de 878 miembros en el periodo analizado.

En segundo lugar se mantiene Realizando Metas (RM), que bajó de 285.641 a 284.818 afiliados, una disminución de 823. Le sigue Cambio Democrático (CD), que fue el único de los grandes partidos que registró crecimiento, al pasar de 258.641 a 259.432 miembros, sumando 791 nuevos inscritos.

El Partido Panameñista también mostró una ligera caída al pasar de 218.832 a 218.671 afiliados, mientras que el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) bajó de 80.019 a 79.941 miembros.

Entre los partidos de menor tamaño, el Movimiento Otro Camino (MOCA) fue el que más creció proporcionalmente, al aumentar de 37.466 a 38.040 inscritos. Por su parte, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) descendió levemente de 47.670 a 47.585 afiliados.

El Partido Popular pasó de 21.283 a 21.243 miembros, mientras que el Partido Alianza bajó de 25.630 a 25.606 inscritos.

En cuanto a los colectivos en formación, el Partido Nacional Humanitario aumentó ligeramente de 2.431 a 2.434 miembros, mientras que Acción Ciudadana Independiente pasó de 2.937 a 2.932 inscritos. El movimiento Radix se mantiene sin afiliados registrados.

Las cifras reflejan movimientos moderados dentro del padrón partidario, con variaciones puntuales en la membresía de las principales fuerzas políticas del país.

Aunque los cambios no alteran el orden general de los partidos por tamaño, sí evidencian una dinámica constante de inscripciones y desafiliaciones en el sistema político panameño.