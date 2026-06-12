Canadá vs Bosnia y Herzegovina

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Finaliza el partido
Intercambio del balón frente a la portería de Bosnia. Pero Canadá no lograr concretar
Falta un minuto para terminar el encuentro
Intercambio de balón entre los canadienses. Están haciendo tiempo
Los canadienses intentan impedir que los bosnios dominen el balón
Van tres minutos de los adicionales en el segundo tiempo
Se cumplen los 90 minutos de partido
Por Canadá ingresa Osorio
Sale el capitán de Canadá. Eustáquio con la camisa 7
Se agregan seis minutos en el segundo tiempo
Van 89 minutos de partido
El arbitro pide juego más rápido a los jugadores
Van 85 minutos de partido
Se nota un cambio de estrategia de Canadá
Van 81 minutos de juego
Canadá retoma la ofensiva tras el gol de Larin
Larin acababa de ingresar al terreno de juego
El gol de Canadá fue anotado por Larin
Gol de Canadá
Faltan 15 minutos para terminar el encuentro
Ingresan a la cancha Bajraktarevic
Se reanuda el partido
Van 69 minutos de juego
Ahora el momento de hidratación en el partido
Tiro libre para Bosnia
Ahora Eustáquio toma el control del mejor juego de Canadá
Ahora el balón se lo disputan cerca a la portería de Canadá
Canadá no ha podido concretar, pero tiene a la defensiva a Bosnia.
Luego de un intercambio entre los jugadores, no se logra concretar un gol de Canadá. Pese al intercambio y un cabezazo
Canadá falla un tiro
Siguen los canadienses dominando el balón de portería a portería
El portero de Bosnia para el balón y Canadá sigue con cero anotaciones
También salió de Bosnia el jugador Basic
También de Canadá salió Buchanan
Por Canadá entra Shaffelburg
Se va Millar del partido
Eustáquio domina el balón, pero no logra concretar la jugada
Un cabezazo de Bosnia impide la anotación de Canadá
La falta es cometida por el capitán de Canadá, Stephen Eustáquio
Falta contra jugador de Bosnia
El balón es enviado a las gradas
Canadá ha intentado meter el balón en la portería de Bosnia, pero las jugadas no se concretan
El partido lleva 55 minutos y Canadá aún no logra definir
El balón estuvo a punto de ingresar en la portería de Bosnia
Canadá no logra concretar el gol
Buchanan nuevamente se perfila como el mejor de Canadá
Bosnia nuevamente se salva del gol
Canadá mantiene vivo el balón
Ya se han jugado 50 minutos en este partido
Ahora Bosnia intenta dominar el partido
Se reanuda el juego
Portero de Bosnia es atendido en la cancha
Canadá sigue con el control y busca jugadas cerca de la portería de Bosnia
Canadá mantiene el control del balón
Susto para Bosnia, pero se salva del gol
La lucha por el balón es de un lado al oto del campo
Bosnia intenta un segundo gol, pero el portero canadiense lo impide
Se inicia el segundo tiempo
Jugadores ya en la cancha
Termina el primer tiempo
Bosnia se va a los vestuarios ganando el encuentro
Buchanan en el primer tiempo fue el más decisivo de Canadá
A tres minutos de terminar la primera mitad Canadá se mantiene descontrolado
Otra tarjeta amarilla para Bosnia
Bosnia ataca la portería canadiense
Arbitro agrega cuatro minutos
De este encuentro se destaca la poca efectividad de los canadienses
Tarjeta amarilla para Bosnia
Saque de meta para Canadá
Canadá no puedo lograr una ofensiva definitiva
Bosnia logra más dominio del balón
Se trasladan a la portería de Canadá, pero no hay peligro de empate
No hay un contragolpe definitivo de Canadá
A punto de concluir el primer tiempo
Ahora la acción se traslada a la portería de Canadá
Hasta este momento Bosnia se mantiene tranquilo tras las jugadas fallidas de Canadá
Los canadienses intensifican su ataque para empatar
Ya van 38 minutos de encuentro
Otro tiro de esquina para Canadá, pero no logra el empate
Tiro de esquina para Canadá
La acción es frente a la portería de Bosnia
Canadá quiere superar las líneas de Bosnia, pero no logra igualar el marcador
Canada disputa el balón en el lateral derecho
Se salva Bosnia y Canadá no logra igualar el partido
Disputa cuerpo a cuerpo del balón entre Canadá y Bosnia
Canadá con un juego más intenso tiene dominado a Bosnia
Canadá busca tomar nuevamente el control del balón
No hay falta sigue el juego
Tiro libre para Canadá
los fanáticos piden el gol de Canadá
Tiro de esquinas para Canadá
Ataca Canadá dentro del área
Tiro libre para Canadá
Momentos de hidratación para los jugadores
Van 22 minutos del partido
Caras largas entre la afición canadiense
Goooooollllll de Bosnia
Saque de esquina
Ahora el balón es para Bosnia
Balón en la zona defensiva
Tras una jugada combinada se salva la selección de Bosnia
Ahora la acción es del lado de la portería de Bosnia
Ataca la selección de Canadá dentro del área
Canadá recibe su primera tarjeta amarilla en este Mundial 2026
Primera tarteja amarilla del partido
Primeros 10 minutos del juego
Lateral izquierdo para Canadá
Nuevamente Canadá domina el balón
Hasta el momento no hay claro dominio del balón
Saque de portería para Canadá
Bosnia intenta una jugada, pero lanzan la pelota fuera del campo
Tiro libre para Bosnia
Tiro de esquinas de Canadá
Listos para el pitazo inicial
Ya se escuchan los himnos nacionales de Canadá y Bosnia
En breve se inicia el encuentro
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