Faltan para el Mundial FIFA 2026
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Fútbol

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Alistair Johnston (d) de Canadá disputa el balón con Amar Memic de Bosnia y Herzegovina este viernes, en un partido del grupo B del Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el estadio BMO Field en Toronto (Canadá).
Alistair Johnston (d) de Canadá disputa el balón con Amar Memic de Bosnia y Herzegovina este viernes, en un partido del grupo B del Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el estadio BMO Field en Toronto (Canadá). Bienvenido Velasco | EFE
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 12/06/2026 15:47
La Selección Nacional de Canadá se enfrenta a su similar de Bosnia y Herzegovina en la inauguración del Mundial 2026. El encuentro será en el estadio de la ciudad de Toronto.

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3:58 PM
12/06/2026

Finaliza el partido

3:58 PM
12/06/2026

Intercambio del balón frente a la portería de Bosnia. Pero Canadá no lograr concretar 

3:57 PM
12/06/2026

Falta un minuto para terminar el encuentro 

3:57 PM
12/06/2026

Intercambio de balón entre los canadienses. Están haciendo tiempo

3:56 PM
12/06/2026

Los canadienses intentan impedir que los bosnios dominen el balón 

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Van tres minutos de los adicionales en el segundo tiempo

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Se cumplen los 90 minutos de partido 

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Por Canadá ingresa Osorio 

3:53 PM
12/06/2026

Sale el capitán de Canadá. Eustáquio con la camisa 7

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12/06/2026

Se agregan seis minutos en el segundo tiempo

3:51 PM
12/06/2026

Van 89 minutos de partido

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12/06/2026

El arbitro pide juego más rápido a los jugadores

3:48 PM
12/06/2026

Van 85 minutos de partido 

3:44 PM
12/06/2026

Se nota un cambio de estrategia de Canadá 

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12/06/2026

Van 81 minutos de juego 

3:43 PM
12/06/2026

Canadá retoma la ofensiva tras el gol de Larin 

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Larin acababa de ingresar al terreno de juego 

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El gol de Canadá fue anotado por Larin 

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12/06/2026

Gol de Canadá 

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Faltan 15 minutos para terminar el encuentro 

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Ingresan a la cancha Bajraktarevic

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Se reanuda el partido

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Van 69 minutos de juego 

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Ahora el momento de hidratación en el partido

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12/06/2026

Tiro libre para Bosnia 

3:30 PM
12/06/2026

Ahora Eustáquio toma el control del mejor juego de Canadá 

3:30 PM
12/06/2026

Ahora el balón se lo disputan cerca a la portería de Canadá

3:29 PM
12/06/2026

Canadá no ha podido concretar, pero tiene a la defensiva a Bosnia. 

3:29 PM
12/06/2026

Luego de un intercambio entre los jugadores, no se logra concretar un gol de Canadá. Pese al intercambio y un cabezazo

3:27 PM
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Canadá falla un tiro 

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Siguen los canadienses dominando el balón de portería a portería 

3:26 PM
12/06/2026

El portero de Bosnia para el balón y Canadá sigue con cero anotaciones

3:24 PM
12/06/2026

También salió de Bosnia el jugador Basic 

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También de Canadá salió Buchanan

3:23 PM
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Por Canadá entra Shaffelburg

3:23 PM
12/06/2026

Se va Millar del partido

3:21 PM
12/06/2026

Eustáquio domina el balón, pero no logra concretar la jugada 

3:21 PM
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Un cabezazo de Bosnia impide la anotación de Canadá 

3:20 PM
12/06/2026

La falta es cometida por el capitán de Canadá, Stephen Eustáquio 

3:19 PM
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Falta contra jugador de Bosnia 

3:19 PM
12/06/2026

El balón es enviado a las gradas 

3:18 PM
12/06/2026

Canadá ha intentado meter el balón en la portería de Bosnia, pero las jugadas no se concretan 

3:17 PM
12/06/2026

El partido lleva 55 minutos y Canadá aún no logra definir 

3:15 PM
12/06/2026

El balón estuvo a punto de ingresar en la portería de Bosnia 

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Canadá no logra concretar el gol

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12/06/2026

Buchanan nuevamente se perfila como el mejor de Canadá

3:13 PM
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Bosnia nuevamente se salva del gol 

3:13 PM
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Canadá mantiene vivo el balón

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12/06/2026

Ya se han jugado 50 minutos en este partido

3:12 PM
12/06/2026

Ahora Bosnia intenta dominar el partido

3:12 PM
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Se reanuda el juego 

3:11 PM
12/06/2026

Portero de Bosnia es atendido en la cancha 

3:10 PM
12/06/2026

Canadá sigue con el control y busca jugadas cerca de la portería de Bosnia 

3:09 PM
12/06/2026

Canadá mantiene el control del balón

3:09 PM
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Susto para Bosnia, pero se salva del gol 

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La lucha por el balón es de un lado al oto del campo

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12/06/2026

Bosnia intenta un segundo gol, pero el portero canadiense lo impide 

3:06 PM
12/06/2026

Se inicia el segundo tiempo

3:05 PM
12/06/2026

Jugadores ya en la cancha 

2:51 PM
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Termina el primer tiempo

2:51 PM
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Bosnia se va a los vestuarios ganando el encuentro 

2:50 PM
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Buchanan en el primer tiempo fue el más decisivo de Canadá 

2:49 PM
12/06/2026

A tres minutos de terminar la primera mitad Canadá se mantiene descontrolado 

2:48 PM
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Otra tarjeta amarilla para Bosnia 

2:48 PM
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Bosnia ataca la portería canadiense 

2:47 PM
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Arbitro agrega cuatro minutos 

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De este encuentro se destaca la poca efectividad de los canadienses 

2:46 PM
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Tarjeta amarilla para Bosnia 

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12/06/2026

Saque de meta para Canadá

2:45 PM
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Canadá no puedo lograr una ofensiva definitiva

2:45 PM
12/06/2026

Bosnia logra más dominio del balón 

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12/06/2026

Se trasladan a la portería de Canadá, pero no hay peligro de empate 

2:45 PM
12/06/2026

No hay un contragolpe definitivo de Canadá 

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12/06/2026

A punto de concluir el primer tiempo

2:43 PM
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Ahora la acción se traslada a la portería de Canadá

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12/06/2026

Hasta este momento Bosnia se mantiene tranquilo tras las jugadas fallidas de Canadá

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Los canadienses intensifican su ataque para empatar 

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12/06/2026

Ya van 38 minutos de encuentro

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12/06/2026

Otro tiro de esquina para Canadá, pero no logra el empate 

2:39 PM
12/06/2026

Tiro de esquina para Canadá 

2:39 PM
12/06/2026

La acción es frente a la portería de Bosnia

2:38 PM
12/06/2026

Canadá quiere superar las líneas de Bosnia, pero no logra igualar el marcador 

2:36 PM
12/06/2026

Canada disputa el balón en el lateral derecho

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12/06/2026

Se salva Bosnia y Canadá no logra igualar el partido

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12/06/2026

Disputa cuerpo a cuerpo del balón entre Canadá y Bosnia

2:34 PM
12/06/2026

Canadá con un juego más intenso tiene dominado a Bosnia

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Canadá busca tomar nuevamente el control del balón

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12/06/2026

No hay falta sigue el juego 

2:31 PM
12/06/2026

Tiro libre para Canadá 

2:31 PM
12/06/2026

los fanáticos piden el gol de Canadá

2:30 PM
12/06/2026

Tiro de esquinas para Canadá

2:29 PM
12/06/2026

Ataca Canadá dentro del área

2:29 PM
12/06/2026

Tiro libre para Canadá

2:25 PM
12/06/2026

Momentos de hidratación para los jugadores

2:25 PM
12/06/2026

Van 22 minutos del partido

2:24 PM
12/06/2026

Caras largas entre la afición canadiense

2:23 PM
12/06/2026

Goooooollllll de Bosnia

2:22 PM
12/06/2026

Saque de esquina

2:22 PM
12/06/2026

Ahora el balón es para Bosnia

2:22 PM
12/06/2026

Balón en la zona defensiva

2:19 PM
12/06/2026

Tras una jugada combinada se salva la selección de Bosnia

2:18 PM
12/06/2026

Ahora la acción es del lado de la portería de Bosnia

2:16 PM
12/06/2026

Ataca la selección de Canadá dentro del área

2:13 PM
12/06/2026

Canadá recibe su primera tarjeta amarilla en este Mundial 2026

2:13 PM
12/06/2026

Primera tarteja amarilla del partido

2:12 PM
12/06/2026

Primeros 10 minutos del juego

2:11 PM
12/06/2026

Lateral izquierdo para Canadá 

2:11 PM
12/06/2026

Nuevamente Canadá domina el balón

2:09 PM
12/06/2026

Hasta el momento no hay claro dominio del balón

2:07 PM
12/06/2026

Saque de portería para Canadá

2:07 PM
12/06/2026

Bosnia intenta una jugada, pero lanzan la pelota fuera del campo

2:04 PM
12/06/2026

Tiro libre para Bosnia

2:03 PM
12/06/2026

Tiro de esquinas de Canadá

1:59 PM
12/06/2026

Listos para el pitazo inicial

1:57 PM
12/06/2026
1:56 PM
12/06/2026

Ya se escuchan los himnos nacionales de Canadá y Bosnia

1:16 PM
12/06/2026

En breve se inicia el encuentro

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