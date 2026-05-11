Bosnia y Herzegovina entrega la lista de 26 convocados para el Mundial 2026

Bosnia jugará ante Canadá el 12 de junio. Posteriormente hará lo propio ante Suiza el 18 de junio y cierra la fase de grupos contra Catar el 24 de junio.<b>Los 26 convocados de Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026</b><b>Porteros</b>: Nikola Vasilj (St. Pauli/Alemania), Martin Zlomislic (Rijeka/Croacia) y Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/Croacia).<b>Defensas</b>: Sead Kolasinac (Atalanta/Italia), Amar Dedic (Benfica/Portugal), Nihad Mujakic (Gaziantep/Turquía), Nikola Katic (Schalke 04/Alemania), Tarik Muharemovic (Sassuolo/Italia), Stjepan Radeljic (Rijeka/Croacia), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/Italia) y Nidal Celik (RC Lens/Francia).<b>Mediocampistas</b>: Amir Hadziahmetovic (Hull City/Inglaterra), Ivan Sunjic (Pafos/Chipre), Ivan Basic (Astana/Kazajistán), Dzenis Burnic (Karlsruher SC/Alemania), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/República Checa), Benjamin Tahirovic (Brondby/Dinamarca), Amar Memic (Viktoria Plzen/República Checa), Armin Gigovic (BSC Young Boys/Suiza), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/Austria), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/Países Bajos).<b>Delanteros</b>: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart/Alemania), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/Rumanía), Samed Bazdar (Jagiellonia/Polonia), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/Alemania), Edin Dzeko (Schalke 04/Alemania).