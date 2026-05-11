Bosnia y Herzegovina entrega la lista de 26 convocados para el Mundial 2026

Jugadores de la selección de Bosnia y Herzegovina celebrando un gol. MI NEWS / NurPhoto via AFP
Jean-Paul Francis Botello
  • 11/05/2026 19:33
El cuadro bosnio tendrá una prueba antes de la cita mundialista contra Panamá el 6 de junio en St. Louis, Estados Unidos

La selección de Bosnia y Herzegovina se adelantó a todo el mundo al publicar la lista de los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar del margen de tiempo que aún disponían, la selección europea desde ya empieza a preparar su camino a lo que será su segundo Mundial en la historia.

El cuadro bosnio, quien eliminó a Italia en el repechaje europeo, tiene entre sus filas a una figura importante como lo es Edin Dzeko, delantero del Schalke 04 de la segunda división de Alemania, pero que en su momento llegó a jugar en equipos importantes como Manchester City, Roma, Inter de Milán, entre otros.

El capitán bosnio de 40 años tendrá la misión de liderar a un equipo que tendrá en el camino previo al torneo, un duelo amistoso contra la selección de Panamá. Este duelo amistoso se llevará a cabo el 6 de junio en St. Louis, Estados Unidos.

Además de Dzeko, Bosnia, contará con otras figuras como Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Esmir Bajraktarevic (PSV) o Ermedin Demirovic (Stuttgart).

Bosnia jugará ante Canadá el 12 de junio. Posteriormente hará lo propio ante Suiza el 18 de junio y cierra la fase de grupos contra Catar el 24 de junio.

Los 26 convocados de Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026

Porteros: Nikola Vasilj (St. Pauli/Alemania), Martin Zlomislic (Rijeka/Croacia) y Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/Croacia).

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta/Italia), Amar Dedic (Benfica/Portugal), Nihad Mujakic (Gaziantep/Turquía), Nikola Katic (Schalke 04/Alemania), Tarik Muharemovic (Sassuolo/Italia), Stjepan Radeljic (Rijeka/Croacia), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/Italia) y Nidal Celik (RC Lens/Francia).

Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City/Inglaterra), Ivan Sunjic (Pafos/Chipre), Ivan Basic (Astana/Kazajistán), Dzenis Burnic (Karlsruher SC/Alemania), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/República Checa), Benjamin Tahirovic (Brondby/Dinamarca), Amar Memic (Viktoria Plzen/República Checa), Armin Gigovic (BSC Young Boys/Suiza), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/Austria), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/Países Bajos).

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart/Alemania), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/Rumanía), Samed Bazdar (Jagiellonia/Polonia), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/Alemania), Edin Dzeko (Schalke 04/Alemania).

