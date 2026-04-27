Panamá y Bosnia y Herzegovina cerca de pactar amistoso mundialista en Estados Unidos

El camino de preparación de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está casi definido. Luego de confirmar los duelos ante Brasil y República Dominicana, el cuadro panameño está cerca de confirmar un duelo de alto de nivel previo a esta cita mundialista.

Días atrás se pudo conocer que Panamá y Bosnia y Herzegovina estarían cerca de llegar a un acuerdo para disputar un duelo amistosos en Estados Unidos previo al Mundial 2026. Este lunes 27 de marzo ha surgido nueva información sobre este duelo, el cual aún debe confirmar la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Según el medio St. Louis Post-Dispatch, el encuentro de disputaría en St. Louis, Misuri, concretamente en el Energizer Park, casa del St. Louis City SC de la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo con las informaciones, esto se debe a que en este sitio existe una gran comunidad de bosnios. Se estima que entre 50.000 y 70.000 personas con ascendencia bosnia residen en St. Louis, por lo que sería de gran atractivo para que el duelo se juegue en el Energizer Park.

Incluso en St. Louis existe un lugar al cual llaman Little Bosnia, el cual es un barrio ubicado en el sur de ciudad cerca del área de Bevo Mill. Es conocida por sus restaurantes, panaderías, así como también por las mezquitas bosnias. Hay que recordar que tras la guerra de Bosnia en la década de los 90, este lugar se convirtió como un refugio para muchos bosnios.

A pesar de esto, es importante precisar que la Fepafut aún no ha comunicado de manera oficial la disputa de este partido, pero se prevé que pronto se dé por oficial el compromiso. En un principio, se tenía pensado que Italia fuese uno de los rivales de Panamá antes del Mundial, sin embargo la no clasificación de los italianos cambiaron los planes. El partido se iba a disputar en Washington DC.

Con esto, se cumpliría uno de los deseos del técnico, Thomas Christiansen, quien en su preparación del equipo quería enfrentarse a un rival europeo.

Recordar que Panamá jugará ante Brasil el 31 de mayo en el estadio Maracaná en Río de Janeiro en el partido de despedida de los brasileños. Posteriormente, el cuadro panameño se medirá a República Dominicana el 3 de junio en el estadio Rommel Fernández en nuestro partido de despedida. Mientras que el duelo ante Bosnia y Herzegovina se jugaría el 6 de junio.

Panamá debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 17 de junio ante Ghana. Seguidamente hará lo mismo ante Croacia el 23 de junio y cerrará la fase de grupos contra Inglaterra el 27 de junio. Los dos primeros partidos serán en Toronto, Canadá, mientras que el último en New York/New Jersey, Estados Unidos.