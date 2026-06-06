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Fútbol

EN VIVO: Panamá vs. Bosnia Herzegovina

Vestuario de la selección de Panamá
Vestuario de la selección de Panamá Fepafut
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 06/06/2026 13:51
Panamá se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el último duelo amistoso en St. Louis, Estados Unidos previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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2:10 PM
06/06/2026

6'

Partido de muchos movimientos

Panamá sale con su clásico 3-4-3 en ataque. Blackman a pierna cambiada. Mientras que Fariña ejerce de libero con Ramos y Andrade en los costados. Bárcenas se mantiene en la zona medular con Harvey y Martínez un poco más descolgado en ataque.

2:06 PM
06/06/2026

4'

Ya la juega Bosnia

Jugada rápida, Bosnia prefiere mantener la posesión de balón antes de enfilarse al ataque.

2:05 PM
06/06/2026

3'

Falta a favor de Bosnia

Se juega el tiro de esquina. Jugada de laboratorio, pero Bárcenas hace una falta y ahora hay tiro libre peligroso.

2:04 PM
06/06/2026

2'

¡Primera jugada de peligro!

Centro por la banda derecha de Bosnia, pero mejor Fariña en el despeje de cabeza. Tiro de esquina para los bosnios.

2:02 PM
06/06/2026

1'

¡Arranca el partido!

2:01 PM
06/06/2026

¡Ya se preparan los equipos!

Ya se escucharon los himnos nacionales en el City Park en St. Louis y en pocos minutos empezará el encuentro entre Panamá y Bosnia y Herzegovina.

1:56 PM
06/06/2026

¡Alineaciones titulares!

Ya tenemos a los 22 protagonistas con varias sorpresas.

Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Fariña, Andrade, Blackman; Bárcenas, Martínez, Harvey, José Luis Rodríguez; Waterman

Bosnia y Herzegovina: Vasilij; Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Tahirovic, Basic, Dedic, Demirovic, Lukc y Bajraktarevic,

1:52 PM
06/06/2026

¡Panamá vs. Bosnia y Herzegovina en breve!

Bienvenidos al Minuto a Minuto de La Estrella de Panamá del partido entre Panamá y Bosnia y Herzegovina. Los panameños disputan su último compromiso amistoso previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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