EN VIVO: Panamá vs. Bosnia Herzegovina

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6'
Partido de muchos movimientos
Panamá sale con su clásico 3-4-3 en ataque. Blackman a pierna cambiada. Mientras que Fariña ejerce de libero con Ramos y Andrade en los costados. Bárcenas se mantiene en la zona medular con Harvey y Martínez un poco más descolgado en ataque.
4'
Ya la juega Bosnia
Jugada rápida, Bosnia prefiere mantener la posesión de balón antes de enfilarse al ataque.
3'
Falta a favor de Bosnia
Se juega el tiro de esquina. Jugada de laboratorio, pero Bárcenas hace una falta y ahora hay tiro libre peligroso.
2'
¡Primera jugada de peligro!
Centro por la banda derecha de Bosnia, pero mejor Fariña en el despeje de cabeza. Tiro de esquina para los bosnios.
1'
¡Arranca el partido!
¡Ya se preparan los equipos!
Ya se escucharon los himnos nacionales en el City Park en St. Louis y en pocos minutos empezará el encuentro entre Panamá y Bosnia y Herzegovina.
¡Alineaciones titulares!
Ya tenemos a los 22 protagonistas con varias sorpresas.Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Fariña, Andrade, Blackman; Bárcenas, Martínez, Harvey, José Luis Rodríguez; WatermanBosnia y Herzegovina: Vasilij; Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Tahirovic, Basic, Dedic, Demirovic, Lukc y Bajraktarevic,
¡Panamá vs. Bosnia y Herzegovina en breve!
Bienvenidos al Minuto a Minuto de La Estrella de Panamá del partido entre Panamá y Bosnia y Herzegovina. Los panameños disputan su último compromiso amistoso previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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